«City? Dann wird ein grosser Schatten über der Liga liegen»

Manchester City gewinnt in Liverpool 3:0 – trotz sportlichem Glanz bleibt der Finanzskandal Thema. Gary Neville sieht die Premier League bei einer Bestätigung des Urteils schwer belastet.

Darum gehts Nach Gravenberchs Rot schlägt City Liverpool 3:0

Der Finanzskandal ist trotz Citys Berufung weiter ungeklärt

Neville warnt bei Bestätigung vor grossem Schatten über der Liga

Blick Sportdesk

Manchester City gewinnt auf der Anfield Road gegen Liverpool mit 3:0. Doch der Erfolg wird von der anhaltenden Unsicherheit rund um den Finanzskandal des Klubs überschattet. Gary Neville, einst Spieler von Manchester United und heute TV-Experte, warnt vor den Folgen des Verfahrens: Sollte das Urteil gegen City bestätigt werden, werde ein riesiger Schatten über der gesamten Premier League liegen.

Liverpool muss die Partie nach dem Platzverweis gegen Ryan Gravenberch in der 62. Minute in Unterzahl beenden. City nutzt die Überzahl und feiert einen deutlichen Auswärtssieg. Für Neville ist die sportliche Leistung durchaus bemerkenswert – gleichzeitig bleibt für ihn ein bitterer Beigeschmack.

City von Liverpool-Fans feindselig empfangen

«Auf Anfield zu gewinnen, ist sehr schwierig. Wir sollten Manchester City für die starke Leistung heute ohne Wenn und Aber loben», sagte Neville. «Aber der Gedanke an das laufende Verfahren bleibt im Hinterkopf, obwohl City hier eine hervorragende Arbeit geleistet hat.»

Sollte das Urteil im Januar oder Februar bestätigt werden, könnte Manchester City laut Neville nicht mehr in der heutigen Form dastehen. «Dann wird ein riesiger Schatten über der gesamten Liga liegen. Das ist derzeit sehr schlecht für die Premier League – und diese Situation wird uns noch einige Monate beschäftigen», warnte der frühere United-Verteidiger.

Auf der Anfield Road wurde Manchester City von den Heimfans mit deutlicher Ablehnung empfangen. Die Liverpool-Anhänger zeigten Plakate und skandierten Sprüche zum Finanzskandal des Rivalen.

City hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt. Welche Konsequenzen das Verfahren letztlich haben wird, bleibt abzuwarten. Bis zur endgültigen Klärung dürfte die Unsicherheit jedoch ein Thema bleiben, das den englischen Fussball noch länger begleitet.

Dieser Artikel ist zuerst auf gsp.ro erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.