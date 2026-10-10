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Vertrag bis 2034
Chelsea verlängert mit englischem Nationalspieler

Chelsea-Offensivspieler Cole Palmer verlängert seinen Vertrag bei den Londonern. Der England-Star ist um acht weitere Jahre an den Premier-Ligisten gebunden.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Cole Palmer bleibt langfristig bei Chelsea.
Foto: Getty Images
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Chelsea bindet Cole Palmer (24) langfristig an sich. Wie der Premier-League-Klub am Samstag vermeldet, unterschreibt der englische Nationalspieler einen neuen Vertrag bis 2034.

Palmer hat sich seit seinem Wechsel zu den Blues im August 2023 als einer der besten Offensivspieler der Welt etabliert. In bisher 138 absolvierten Spielen im Chelsea-Trikot verbuchte er 58 Tore und 34 Vorlagen. Mit den Londonern holte er 2025 die Conference League und die Klub-WM.

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«Bin überglücklich»

Nun sollen noch mehr Erfolge dazukommen. «Chelsea bedeutet mir sehr viel und ich denke, der Klub ist auf dem richtigen Weg. Deshalb bin ich überglücklich, meinen Vertrag zu verlängern», wird Palmer in der Mitteilung zitiert. «Ich habe das Gefühl, dass wir hier regelmässig große Titel gewinnen, und ich möchte ein Teil davon sein», so der 24-Jährige.

Um zumindest in der Meisterschaft den Titel feiern zu können, muss Chelsea wieder zum Siegen zurückfinden. Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt, folgten ein Unentschieden und zwei Niederlagen – mit sieben Punkten finden sich die Londoner so auf Rang 10 wieder. Palmer stand dabei in allen Spielen auf dem Platz. Vom Team von Xabi Alonso ist nun eine Reaktion gefragt. Immerhin darf Chelsea nun langfristig auf die Dienste von Palmer zählen.

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