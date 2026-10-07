Chelsea-Star Moisés Caicedo wurde im April 2025 von der britischen Polizei ohne gültige Fahrerlaubnis und Versicherung gestoppt. Ein Gericht verhängte eine Geldstrafe von 1690 Euro.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chelsea-Star Moisés Caicedo fuhr 2025 ohne Führerschein und Versicherung Auto

Gericht verhängte 1690 Euro Strafe und acht Führerscheinpunkte

2023 für 135 Mio. Euro gewechselt, spielte 2026 nur 14 Minuten

Blick Sportdesk

Moisés Caicedo ist im April 2025 ohne gültige Fahrerlaubnis und Versicherung am Steuer erwischt worden. Der Chelsea-Star sass in seinem rund 189'000 Euro teuren Audi RSQ8, als ihn die britische Polizei nahe dem Trainingszentrum in Cobham stoppte.

Ein Gericht in Crawley verhängte nun eine Geldstrafe von 1690 Euro. Zudem wurden Caicedo acht Punkte auf seinem Führerschein gutgeschrieben. In Grossbritannien dürfen internationale Führerscheine grundsätzlich nur während der ersten zwölf Monate des Aufenthalts genutzt werden. Bei weiteren Verstössen droht dem Ecuadorianer deshalb ein Führerscheinentzug von sechs Monaten.

Chelsea bezeichnete den Vorfall als «persönliche Angelegenheit» und forderte Caicedo auf, seine Fahrzeugdokumente in Ordnung zu bringen.

Auch sportlich läuft es für den 24-Jährigen derzeit nicht rund. Caicedo wechselte 2023 für 135 Millionen Euro zu Chelsea und kämpft seither immer wieder mit Verletzungsproblemen. Unter Trainer Xabi Alonso kam er in dieser Saison bislang lediglich auf 14 Spielminuten. Wegen einer anhaltenden Wadenverletzung verpasste er zuletzt zudem die Länderspiele Ecuadors gegen Südkorea, Japan und Panama.

Verkehrsdelikte von Fussballern sorgen in England immer wieder für Schlagzeilen. Erst kürzlich waren zwei Spieler von Hull City in einen Unfall auf demselben gefährlichen Streckenabschnitt verwickelt.

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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