Arsenal verstärkt sich mit griechischem Offensivspieler

Christos Tzolis verlässt Brügge und schliesst sich dem englischen Meister Arsenal an. Ursprünglich ist auch Dortmund am griechischen Flügelstürmer interessiert gewesen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Vom belgischen zum englischen Meister: Flügelstürmer Christos Tzolis wechselt von Brügge zu Arsenal, wie die Gunners am Donnerstag vermelden. Für den 24-jährigen Griechen lassen die Londoner gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano eine Ablösesumme von umgerechnet rund 37 Millionen Franken springen.

Im Poker um den 34-fachen griechischen Nationalspieler hat sich Arsenal unter anderem gegen Borussia Dortmund durchgesetzt – der BVB hätte ihn als möglichen Nachfolger des nach Barcelona abgewanderten Karim Adeyemi gesehen. Tzolis hat aber einen Wechsel in die britische Hauptstadt vorgezogen.

Bei Brügge ist Tzolis in der vergangenen Saison so richtig durchgestartet: 22 Tore hat er in 52 Pflichtspielen erzielt, dazu kommen 29 Assists – ein gewichtiger, aber auch lukrativer Abgang für den belgischen Champions-League-Teilnehmer, bei dem seit Kurzem mit Yann Sommer (37), Cheveyo Tsawa (19) und Andrej Vasovic (18) gleich drei Schweizer unter Vertrag stehen.

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