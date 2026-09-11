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Bis 2031
Newcastle verlängert mit Youngster

Newcastle kann den Vertrag mit ihrem Youngster Lewis Hall um zwei weitere Jahre verlängern. Somit binden die Magpies ein Schlüsselspieler bis 2031.
Publiziert: 13:52 Uhr
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Lewis Hall verlängert bei Newcastle bis 2031.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Newcastle verlängert mit Lewis Hall
  • Sein Vertrag läuft neu bis 2031
  • Der 22-jährige Linksverteidiger gehört zu den wertvollsten U23-Linksverteidiger
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Lewis Hall (22) verlängert bei Newcastle United. Der Linksverteidiger verlängert sein Arbeitspapier um zwei weitere Jahre. Nun läuft der Vertrag bis 2031. Die Magpies, die vom Deutschen Matthias Jaissle (38) trainiert werden, verpflichteten den 22-Jährigen 2024 fix für 33 Millionen Euro von Chelsea. Seither bestritt der Engländer 107 Partien, in denen er drei Treffer erzielen konnte und neun Tore vorbereitete. 

Mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro gehört der Linksfuss zu den wertvollsten U23-Linksverteidigern der Welt. Für die Nationalmannschaft lief Hall bisher viermal auf, wobei er nicht zum WM-Kader von Thomas Tuchel gehörte.

«Ich glaube, dass wir noch Grosses erreichen können»

Über die Vertragsverlängerung sagt Hall: «Ich bin absolut begeistert. Es ist ein Moment, auf den ich sehr stolz bin. Es ist mir eine grosse Freude, für diesen Verein zu spielen und die Fans zu vertreten. Ich weiss, wie viel ihnen das bedeutet.»

Zudem erwähnt der Aussenverteidiger seine enge Bindung zum Verein und den neuen Trainerstab: «Ich freue mich sehr über unseren Saisonstart, besonders angesichts des neuen Trainers und des neuen Trainerstabs, und ich glaube, dass wir noch Grosses erreichen können.»

«Seine Mentalität ist genau das, was man sich von einem jungen Spieler wünscht, er will jeden Tag lernen und in jedem Spiel besser werden», so Coach Jaissle über die Verlängerung.

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
3
5
9
2
Arsenal FC
Arsenal FC
3
5
9
3
Hull City
Hull City
3
3
7
4
Chelsea FC
Chelsea FC
3
1
6
5
Brentford FC
Brentford FC
3
3
5
6
Liverpool FC
Liverpool FC
3
2
5
6
Newcastle United
Newcastle United
3
2
5
8
Everton FC
Everton FC
3
2
5
9
Leeds United
Leeds United
3
1
5
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
3
3
4
11
Manchester United
Manchester United
3
1
4
12
FC Sunderland
FC Sunderland
3
0
4
13
Crystal Palace
Crystal Palace
3
-4
3
13
Ipswich Town
Ipswich Town
3
-4
3
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
3
-1
2
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
3
-1
2
17
Aston Villa
Aston Villa
3
-5
1
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
3
-5
1
19
FC Fulham
FC Fulham
3
-3
0
20
Coventry City
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3
-5
0
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