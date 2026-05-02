Der Klassenerhalt wird für Tottenham ein schwieriges Unterfangen. Ausgerechnet Erzrivale Arsenal könnte Schützenhilfe leisten. Doch zuerst muss man selbst punkten: Angefangen beim nächsten Spiel gegen Aston Villa. Gelingt die Rettung oder folgt der grosse Knall?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tottenham droht Abstieg: Derzeit Platz 18 mit 34 Punkten aus 34 Spielen

Erster Premier-League-Sieg 2026 gelang gegen das bereits abgestiegene Wolverhampton

Vereinswert 802,5 Mio. Euro laut «Transfermarkt», Abstieg wäre ein Debakel

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nur ein Jahr nach dem ersten grossen Titel seit Jahrzehnten droht Tottenham Hotspur der Absturz – wortwörtlich: der Absturz in die Zweitklassigkeit. Am 21. Mai 2025 feierte man noch den 1:0-Sieg im Europa-League-Final gegen Manchester United – knapp 365 Tage später sieht die Welt beim Klub aus Nordlondon düster aus.

Tottenham gehört eigentlich zu den «Big Six» aus England, 2019 stand man sogar noch im Final der Champions League – wie konnte all das nur so schnell schiefgehen? Seit der Saison 2009/2010 landete man in der Premier League fast ausnahmslos in den Top 6. Eine der drei Ausnahmen war die letzte Saison: Platz 17 – und damit nur einen Rang vor den Abstiegsplätzen. Gleichzeitig gewann man aber die Europa League; alles halb so wild – dachte man zumindest.

Verhilft ausgerechnet Arsenal den Spurs zum Klassenerhalt

Ein Trugschluss, wie sich heute zeigt: Mit mageren 34 Punkten aus 34 Partien rangieren die Spurs derzeit auf dem 18. Tabellenplatz – und damit auf einem Abstiegsplatz. Das rettende Ufer, derzeit besetzt von West Ham United, liegt zwei Zähler entfernt.

Das Restprogramm ist fordernd: Als Nächstes gastiert man am 3. Mai (20 Uhr) bei Aston Villa, das im Kampf um die Champions-League-Plätze keine Geschenke verteilen will. Zudem steht am vorletzten Spieltag das Derby gegen Chelsea an, das trotz seines Formtiefs halt immer noch Chelsea ist.

Immerhin: Auch West Ham hat ein happiges Programm vor der Brust. Am 10. Mai kommt es zu einem bizarren Szenario: Wenn die Hammers auf Arsenal treffen, müssen die Spurs-Fans über ihren Schatten springen. Für 90 Minuten wird der tiefe Hass auf den Nordlondoner Erzrivalen zur Nebensache, denn Arsenal könnte an diesem Tag zu Tottenhams wichtigstem Schützenhelfer avancieren.

Erster Premier-League-Sieg in diesem Jahr

Ein zarter Hoffnungsschimmer flackerte am vergangenen Wochenende auf: Den Spurs gelang ein Sieg – «endlich», ist man versucht zu sagen. Es war der erste Premier-League-Sieg im bisherigen Kalenderjahr 2026. Zur Erinnerung: Wir haben schon Mai.

Ohne die aufkommende Euphorie im Keim ersticken zu wollen, gehört zur Wahrheit jedoch auch: Der Sieg glückte gegen Schlusslicht Wolverhampton, das mit nur 17 Punkten aus 34 Spielen bereits als Absteiger feststand.

Abstieg wäre ein Debakel

Gemäss «Transfermarkt» liegt der Klub mit 802.5 Millionen Euro auf Platz neun (!) der wertvollsten Fussball-Vereine weltweit – umso unerklärlicher die Lage, in der man sich befindet. Auch in Anbetracht dessen wäre der Abstieg ein Debakel.

Am 24. Mai, dem finalen Spieltag, und damit ausgerechnet fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem grössten Triumph der jüngeren Vereinsgeschichte, entscheidet sich das Schicksal der Nordlondoner. Kann Tottenham den Kopf noch aus der Schlinge ziehen oder folgt der ganz tiefe Fall?

0:48 Vor einem Jahr: Son und Co. feiern Europa-League-Erfolg

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