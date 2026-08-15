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Auch ManCity hatte Interesse
Chelsea-Star vor Wechsel in die Wüste

Pedro Neto könnte Chelsea verlassen: Der 26-Jährige soll vor einem Wechsel zu Al-Hilal in Saudi-Arabien stehen. Laut Berichten ist Chelsea bereit, den Portugiesen für 60 Millionen Euro ziehen zu lassen.
Publiziert: 15:55 Uhr
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Pedro Neto dürfte zu Al-Hilal wechseln.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Pedro Neto vor Wechsel von Chelsea zu Al-Hilal in Saudi-Arabien
  • Chelsea verlangt 60 Millionen Euro Ablöse für den 26-Jährigen
  • Neto: 52 Einsätze, 10 Tore, 10 Assists seit August 2024
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Blick Sportdesk

Der portugiesische Flügelspieler Pedro Neto steht offenbar vor einem Wechsel von Chelsea zu Al-Hilal. Der 26-Jährige soll sich mit dem saudischen Klub bereits auf persönliche Vertragsbedingungen geeinigt haben. Chelsea ist demnach bereit, Neto für rund 60 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Laut dem Journalisten und Transferexperten Sacha Tavolieri ist Al-Hilal zuversichtlich, auch mit den «Blues» eine Einigung zu erzielen. Die Verhandlungen laufen noch.

Neto spielt seit August 2024 für Chelsea. In der vergangenen Saison erzielte er in 52 Einsätzen zehn Tore und lieferte zehn Assists. Auch Manchester City zeigte Interesse am Portugiesen, konnte sich mit Chelsea aber offenbar nicht auf eine Ablösesumme einigen.

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien wäre trotz Netos Vertrags bis Juni 2031 ein überraschender Schritt. Al-Hilal treibt seine Transferoffensive derweil weiter voran und versucht, weitere namhafte Spieler aus Europa zu verpflichten.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Premier League 2026/27
Mannschaft
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AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
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Arsenal FC
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Aston Villa
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Brentford FC
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Brighton & Hove Albion
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Chelsea FC
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Coventry City
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Crystal Palace
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Everton FC
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FC Fulham
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Hull City
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Ipswich Town
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Leeds United
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Liverpool FC
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Manchester City
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Manchester United
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Newcastle United
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Nottingham Forest
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FC Sunderland
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