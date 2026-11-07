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Polster auf ManCity wächst
Ödegaard erlöst Arsenal gegen den Aufsteiger

Leader Arsenal müht sich gegen Hull lange ab. Am Ende reicht Ödegaards Treffer aber zum Sieg – und zu einer etwas komfortableren Tabellenführung.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Staubt nach 72 Minuten zum einzigen Treffer des Spiels ab: Arsenals Martin Ödegaard.
Foto: IMAGO/Shutterstock
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Premier-League-Aufsteiger Hull ist gegen Leader Arsenal der grosse Aussenseiter – startet aber besser ins Spiel: Bereits in der 2. Minute köpfelt Egan eine Ecke ans Aussennetz. Kurz darauf meldet sich Arsenal durch Gabriel, dessen Kopfball nach einer Madueke-Flanke knapp am langen Eck vorbeigeht (5.). Hull bleibt gefährlich, als Stroud über links durchbricht, Raya klärt Chos Abschluss jedoch mithilfe seiner Vorderleute (18.).

Arsenal hat dagegen viel Ballbesitz, kommt aber nur sporadisch zu Abschlüssen – etwa durch Rice aus der Distanz (28.). Kurz vor der Pause sorgt eine Szene mit Havertz für Diskussionen: Nach einem Zupfer von Mendy und einem Abschluss von Tzolis prüft der VAR einen möglichen Penalty, doch Schiedsrichter Farai Hallam entscheidet nach Konsultation der Videobilder korrekt auf kein Foul, da Havertz im Abseits steht (43.).

Nach der Pause erhöht Arsenal das Tempo. Madueke scheitert aus spitzem Winkel mit der bis dahin besten Chance an Keeper Tzolakis (57.). In der 72. Minute fällt dann das einzige Tor des Tages: Madueke zieht von rechts nach innen und schliesst flach ab, Tzolakis lässt nach vorne abprallen. Am Fünfmeterraum steht Ödegaard goldrichtig und staubt zum 1:0 ab.

In der Schlussphase hat Madueke die grosse Möglichkeit zum 2:0, vertändelt den Ball aber frei vor Tzolakis (87.). Es sollte sich nicht mehr rächen: Leader Arsenal bringt den knappen Sieg über die Zeit und baut das Polster auf den ersten Verfolger Manchester City zumindest für einige Stunden auf sechs Punkte aus.

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Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
10
10
27
2
Manchester City
Manchester City
0:1
10
9
21
3
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
9
17
19
4
Chelsea FC
Chelsea FC
9
4
16
5
Everton FC
Everton FC
10
2
16
6
Liverpool FC
Liverpool FC
9
2
15
7
Brentford FC
Brentford FC
9
7
14
8
Leeds United
Leeds United
10
2
14
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
9
1
12
10
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
10
-1
12
11
Newcastle United
Newcastle United
10
-3
12
12
Aston Villa
Aston Villa
9
-3
12
13
Hull City
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
Ipswich Town
9
-4
11
15
FC Fulham
FC Fulham
10
-2
10
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
1:0
10
-5
9
17
Coventry City
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United
Manchester United
9
-5
7
19
Crystal Palace
Crystal Palace
9
-12
7
20
FC Sunderland
FC Sunderland
9
-10
5
Champions League
UEFA Europa League
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