Ödegaard erlöst Arsenal gegen den Aufsteiger

Premier-League-Aufsteiger Hull ist gegen Leader Arsenal der grosse Aussenseiter – startet aber besser ins Spiel: Bereits in der 2. Minute köpfelt Egan eine Ecke ans Aussennetz. Kurz darauf meldet sich Arsenal durch Gabriel, dessen Kopfball nach einer Madueke-Flanke knapp am langen Eck vorbeigeht (5.). Hull bleibt gefährlich, als Stroud über links durchbricht, Raya klärt Chos Abschluss jedoch mithilfe seiner Vorderleute (18.).
Arsenal hat dagegen viel Ballbesitz, kommt aber nur sporadisch zu Abschlüssen – etwa durch Rice aus der Distanz (28.). Kurz vor der Pause sorgt eine Szene mit Havertz für Diskussionen: Nach einem Zupfer von Mendy und einem Abschluss von Tzolis prüft der VAR einen möglichen Penalty, doch Schiedsrichter Farai Hallam entscheidet nach Konsultation der Videobilder korrekt auf kein Foul, da Havertz im Abseits steht (43.).
Nach der Pause erhöht Arsenal das Tempo. Madueke scheitert aus spitzem Winkel mit der bis dahin besten Chance an Keeper Tzolakis (57.). In der 72. Minute fällt dann das einzige Tor des Tages: Madueke zieht von rechts nach innen und schliesst flach ab, Tzolakis lässt nach vorne abprallen. Am Fünfmeterraum steht Ödegaard goldrichtig und staubt zum 1:0 ab.
In der Schlussphase hat Madueke die grosse Möglichkeit zum 2:0, vertändelt den Ball aber frei vor Tzolakis (87.). Es sollte sich nicht mehr rächen: Leader Arsenal bringt den knappen Sieg über die Zeit und baut das Polster auf den ersten Verfolger Manchester City zumindest für einige Stunden auf sechs Punkte aus.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
10
10
27
2
Manchester City
0:1
10
9
21
3
Brighton & Hove Albion
9
17
19
4
Chelsea FC
9
4
16
5
Everton FC
10
2
16
6
Liverpool FC
9
2
15
7
Brentford FC
9
7
14
8
Leeds United
10
2
14
9
AFC Bournemouth
9
1
12
10
Tottenham Hotspur
10
-1
12
11
Newcastle United
10
-3
12
12
Aston Villa
9
-3
12
13
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
9
-4
11
15
FC Fulham
10
-2
10
16
Nottingham Forest
1:0
10
-5
9
17
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United
9
-5
7
19
Crystal Palace
9
-12
7
20
FC Sunderland
9
-10
5