Arsenal patzt im Titelkampf
Martinelli vergibt alleine vor Brentford-Goalie

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Brentford – Arsenal (1:1).
Publiziert: 10:09 Uhr
Aktualisiert: 10:10 Uhr
Die Highlights der Premier League
