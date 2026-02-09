DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Highlights Liverpool – Manchester City (1:2)
Liverpool – Man City 1:2
Statt Cherki-Tor gibts in Nachspielzeit Szoboszlai-Rot
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Liverpool – Manchester City (1:2).
Publiziert: 00:28 Uhr
|
Aktualisiert: 00:58 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
3:03
Arsenal – Sunderland 3:0
Gyökeres im Liegen – Sunderland zerfällt ohne Xhaka
3:02
Tottenham – ManCity 2:2
Solanke trifft traumhaft per Scorpion-Kick
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Manchester City
Liverpool
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen