Premier League: Highlights Chelsea – Leeds (2:2)
Ausgleich und Punktgewinn
Sechs Chelsea-Spieler stehen rum – Okafor trifft
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Chelsea – Leeds (2:2).
Publiziert: 06:56 Uhr
Die Highlights der Premier League
2:59
Liverpool – Man City 1:2
Statt Cherki-Tor gibts in Nachspielzeit Szoboszlai-Rot
3:03
Arsenal – Sunderland 3:0
Gyökeres im Liegen – Sunderland zerfällt ohne Xhaka
