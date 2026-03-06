Tottenham droht der erste Abstieg seit fast 50 Jahren. Umso mehr irritiert die jüngste Aussage von Trainer Igor Tudor. Auch in Spanien zittern zwei grosse Namen um den Klassenerhalt. Und in Deutschland und Italien müssen ebenfalls Kultklubs bangen.

Valencia und Sevilla in Spanien nur fünf bzw. sechs Punkte über Abstiegszone

Nach der fünften Niederlage in Folge (1:3 gegen Crystal Palace) liegt Tottenham Hotspur nur noch einen Punkt vor den Abstiegsplätzen. Der erste Abstieg seit fast 50 Jahren droht (Saison 1976/1977). Bei den Spurs liegen die Nerven blank – in der Halbzeit verliessen einige Fans gar vorzeitig das Stadion.

Umso mehr verwirrte Trainer Igor Tudor (47) mit seiner Aussage nach Spielschluss: «Das Boot fährt in die Richtung, in der ich es haben will. Wer im Boot sitzt, kann bleiben, die anderen können das Boot verlassen.» Dem Kroaten ist klar: «Es mag komisch klingen, aber nach diesem Spiel glaube ich mehr daran als zuvor. Ich habe etwas gesehen.»

Nicht nur Tottenham: Auch in anderen Top-Ligen zittern diverse Traditionsvereine um den Verbleib in der höchsten Spielklasse.

Was ist mit der Fiorentina los?

Seit Saisonbeginn fragt sich ganz Italien, was mit der AC Fiorentina los ist. Die Toskaner standen in der heimischen Liga lange auf dem letzten Rang. Nach der Entlassung von Milan-Meistertrainer Stefano Pioli (60) konnte sich La Viola zwar leicht fangen, doch die Lage bleibt prekär: Mit 24 Punkten liegt die Fiorentina gleichauf mit der US Lecce, die den ersten Abstiegsplatz belegt.

Seit dem Wiederaufstieg zur Saison 2004/05 ist die Fiorentina fester Bestandteil der Serie A – ein Abstieg würde diese über 20-jährige Ära nun beenden.

In Spanien bangen gleich zwei grosse Namen

Die glorreichen Europapokal-Abende, an denen der FC Sevilla (mit Ruben Vargas und Djibril Sow) und der FC Valencia (mit Filip Ugrinic und Eray Cömert) die europäischen Schwergewichte herausforderten, wirken heute fern. In der aktuellen Spielzeit könnte es für die beiden spanischen Traditionsvereine knüppeldick kommen.

Sevilla, das in den letzten zwölf Jahren fünfmal (!) die Europa League gewinnen konnte, liegt mit 30 Punkten nur sechs Zähler vor den Abstiegsplätzen – bei Valencia (29 Punkte) sind es sogar nur deren fünf. Für den Champions-League-Finalisten von 2000 und 2001 wäre es der erste Abstieg seit 40 Jahren. Sevilla hingegen spielt seit knapp 25 Jahren erstklassig.

Steigt Gladbach ab?

Auch in Deutschland steckt mit Borussia Mönchengladbach ein Traditionsverein tief im Abstiegskampf. Nach einer Negativserie von sieben sieglosen Partien sorgte der knappe 1:0-Erfolg gegen Union Berlin am vergangenen Samstag zwar für ein erstes Durchatmen, doch die Lage bleibt angespannt: Der Relegationsplatz ist nur drei Zähler entfernt. Und am Freitagabend wartet auf Nico Elvedi und Co. das Auswärtsspiel bei den Bayern – mit Punkten ist da kaum zu rechnen.

Auf dem Relegationsplatz steht mit Werder Bremen ein weiterer Kultklub. Der vierfache deutsche Meister kehrte zuletzt zwar nach 13 sieglosen Spielen in Folge gegen Schlusslicht Heidenheim auf die Siegesstrasse zurück. Die Norddeutschen treffen am Wochenende ihrerseits auf Union Berlin.