Adios Amor ... Wie die spanische Zeitung «El Periodico» berichtet, haben sich ManCity-Trainer Pep Guardiola (53) und seine Ehefrau Cristina Serra (52) nach über 30 Jahren Ehe getrennt.

Die gemeinsame Entscheidung soll bereits im Dezember getroffen worden sein. Das Paar bat seine engsten Freunde, keine Informationen an die Presse weiterzugeben.

Während der Weihnachtstage wurde das Paar noch in Barcelona zusammen gesehen, unter anderem bei einem Theaterbesuch. Offenbar sind sie im Guten auseinandergegangen. Schon in den letzten Jahren lebten die beiden grösstenteils getrennt. 2019 hatte die englische Zeitung «Sunday Mirror» berichtet, dass Cristina Serra Manchester verlassen habe, um sich um ihr Modeunternehmen zu kümmern, das sie bis dahin nur aus der Ferne geleitet hatte.

Seit 1994 zusammen – 3 gemeinsame Kinder

Pep Guardiola blieb hingegen in England – seit 2016 ist der Spanier bei Manchester City als Coach tätig und holte in der Premier League bisher sechs Meisterschaften. Dazu gabs zwei Pokalsiege sowie einmal den Champions-League-Titel. In der laufenden Saison durchläuft der Starcoach eine seltene Krise, dennoch verlängerte er im November letzten Jahres seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2027.

Trotz räumlicher Trennung waren Guardiola und Serra in den letzten Jahren ein Paar, wurden laut spanischen Medien immer wieder zusammen in Barcelona bei familiären Anlässen oder gemeinsamen Abendessen gesehen. Auch bei der Fifa-Gala im Januar 2024 traten sie noch gemeinsam auf.

Der Fussball-Trainer und die Unternehmerin lernten sich 1994 kennen, als Pep noch als junger Profi für den FC Barcelona spielte. Sie haben drei gemeinsame Kinder: Maria (24), Marius (22) und Valentina (17). Nach 20 Jahren Beziehung heirateten sie 2014 während Peps Zeit bei den Bayern (von 2013 bis 2016) in der katalanischen Kleinstadt Matadepera.

