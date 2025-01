1/5 Der FC Basel gewinnt dank zwei späten Toren gegen Thun. Foto: freshfocus

Dass eine Aufstellung für ein Testspiel für Aufsehen sorgt, hat Seltenheitswert. Doch wer vor Anpfiff der Partie zwischen dem FCB und Thun einen Blick aufs Matchblatt geworfen hat, dürfte durchaus irritiert gewesen sein. Denn hinter dem Namen von Xherdan Shaqiri (33) prangt dort ein grosses «C». Und das, obwohl Dominik Schmid (26), der eigentliche Vertreter von Captain Taulant Xhaka (33), ebenfalls in der Basler Startelf steht.

Auf seinen Social-Media-Kanälen liefert der FCB die Auflösung des Captain-Rätsels. Von einer «Anpassung im Captain-Team» ist dort zu lesen. «Xherdan Shaqiri ist ab sofort unser neuer Captain», schreiben die Basler. Ergänzt werde das Captain-Team durch Xhaka und Schmid.

Fink und Carlos treffen

«Ich habe das seit seiner Rückkehr nach Basel im Kopf gehabt», erklärt Fabio Celestini (49) den Captain-Wechsel. Shaqiri sei in Sachen Erfahrung und Qualität die klare Nummer eins in Team. Die Captainrolle darum die logische Konsequenz. Zumal Shaqiri durch seine zentralere Position noch besser mit dem Schiedsrichter kommunizieren könne als Linksverteidiger Schmid. Weil der Rückkehrer in der Hinrunde aber zunächst etwas Anlaufzeit benötigt hatte, habe er mit Captain-Ernennung warten wollen, so Celestini. Sowohl für Xhaka als auch für Schmid sei der Wechsel «kein Problem» gewesen.

Nach Anpfiff liefert die Testspiel-Affiche Basler Joggeli deutlich weniger Gesprächsstoff als zuvor. Bis auf zwei gute Chancen durch Neo-Captain Shaqiri und einem Thuner Lattenschuss durch U21-Nationalspieler Valmir Matoshi hat die erste Halbzeit nichts zu bieten.

Auch ein Seiten- und zahlreichen Spielerwechsel erhöhen den Unterhaltungswert der Partie nicht. Erst in der Schlussphase sorgen die beiden FCB-Joker Fink und Kevin Carlos doch noch für einen Testspielerfolg des Tabellenzweiten der Super League. Zu diesem Zeitpunkt steht dann auch der zurückgestufte Xhaka auf dem Feld, der für die letzten 30 Minuten die Captainbinde des ausgewechselten Shaqiri übernimmt.

