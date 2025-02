1/5 ManUtd-Miteigentümer Jim Ratcliffe greift durch. Foto: AFP

Nicolas Horni Sportredaktor

Im Winter 2023 kauft sich der Milliardär und lebenslange Fan Sir Jim Ratcliffe (72) bei Manchester United ein. Die Hoffnung ist gross, dass der Gründer des Chemieunternehmens Ineos, dem auch Lausanne-Sport und der OGC Nizza gehören, die Red Devils zu alter Stärke zurückführt. Doch seither geht es im Klub nicht nur sportlich – derzeit nur noch Platz 15 –, sondern auch stimmungstechnisch kräftig bergab.

Denn: Ratcliffe setzt im Klub den Rotstift an. Wie der Klub am Montag selbst in einer Mitteilung bekannt gibt, sollen im Rahmen eines Transformationsplans etwa 150 bis 200 Stellen abgebaut werden. Man wolle einen schlankeren, agileren und finanziell nachhaltigeren Fussballverein haben, lässt CEO Omar Berrada verlauten. «Wir haben in den letzten fünf Jahren in Folge Geld verloren. Das kann nicht so weitergehen.»

Früchtekorb statt Mittagessen

Damit aber nicht genug. Wie der «Guardian» berichtet, soll aus Kostengründen die Personalkantine geschlossen werden. Das zurzeit offerierte Mittagessen für die übriggebliebenen Mitarbeitenden soll gestrichen und durch Suppe, Brot und Früchte ersetzt werden. Zudem soll der Klub künftig weniger Geld für wohltätige Zwecke ausgeben, nur noch zwei Organisationen sollen jährlich je 40'000 Pfund erhalten. Dazu sollen in diesem Jahr auch die Boni reduziert werden.

Auch die Juniorenabteilung leidet unter den angezogenen Zügel. So hätte die U18 des englischen Rekordmeisters die fünfte Runde des FA Youth Cups im Old Trafford spielen sollen. Weil sich aber knappe 9000 Franken einsparen liessen, verlegte man das Spiel auf den Trainingskomplex.

Erst vergangene Woche sorgte der Umgang mit der Ende 2024 verstorbenen Sekretärin Kath Phipps für Aufregung. 55 Jahre lang hatte sie für die Red Devils gearbeitet, Wayne Rooney beschrieb sie einst als «Herz und Seele des Vereins». Nur zwei Tage nach Phipps Tod soll der Klub bei den Angehörigen ihre Saisonkarten zurückgefordert haben.

1:51 Tod der Miss Manchester United: Mit diesem Video gedenkt der Klub seiner Rezeptionistin

Rationiertes Druckerpapier, gestrichener FA-Cup-Final-Ausflug

Bereits im letzten Jahr ging es in der englischen Industriestadt drunter und drüber. Zuerst strichen Ratcliffe & Co. 250 Stellen auf der Geschäftsstelle. Daraufhin wurden die Ticketpreise im Old Trafford erhöht. Im Herbst wurde dann auch Klublegende Sir Alex Ferguson vor die Tür gestellt. Im Zuge der Sparmassnahmen wurde zudem der traditionell kostenlose Betriebsausflug an den FA-Cup-Final gestrichen, dazu soll auf der Geschäftsstelle gar das Druckerpapier rationiert worden sein.

Im Klub soll Ratcliffe – angelehnt an seinen Namen – daraufhin den Spitznamen «The rat» erhalten haben. Kaum vorstellbar, dass er diesen durch den neusten Sparmassnahmen nicht losgeworden ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos