Obwohl Nummer 2 mehr Tore hat
Mbappé zum besten Torschützen Europas ausgezeichnet

Kylian Mbappé gewinnt die Auszeichnung für den besten Torschützen der Saison 2024/25. Und das, obwohl Viktor Gyökeres auf Platz zwei mehr Ligatore geschossen hat.
Publiziert: 19:33 Uhr
Goldener Schuh für den besten Torjäger der letzten Saison: Kylian Mbappé.
Foto: Real Madrid via Getty Images
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Starstürmer Kylian Mbappé (26) ist mit dem Goldenen Schuh für den besten Torjäger der vergangenen Saison in den europäischen Fussballligen ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde in der Präsidentenloge des Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid durchgeführt, wie der spanische Rekordmeister mitteilt.

Mbappé hatte in der Saison 2024/25 insgesamt 31 Tore in der spanischen Liga erzielt und damit alle anderen Profis in den europäischen Topligen übertroffen. Viktor Gyökeres, der mittlerweile bei Arsenal unter Vertrag steht, erzielte für Sporting Lissabon zwar 39 Treffer. Da die portugiesische Liga jedoch schwächer eingestuft wird und die dort erzielten Tore mit einem entsprechend tieferen Faktor multipliziert werden, blieb Gyökeres in der Wertung 3,5 Punkte hinter Mbappé nur Platz 2.

