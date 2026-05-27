Es ist ein unrühmlicher Rekord, den Wolfsburg mit seiner Relegationspleite in Paderborn knackt: Die Wölfe sind der wertvollste Bundesliga-Absteiger aller Zeiten. Noch höher sind die Werte nur in England.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Auf 215 Millionen Franken beziffert das Portal «Transfermarkt» den Gesamtmarktwert der Wolfsburger Mannschaft, die nach der 1:2-Niederlage in der Relegation gegen Paderborn den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss – allein Stürmer Mohamed Amoura und Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis kommen zusammen auf über 45 Millionen Franken.

Noch nie ist ein so wertvolles Team aus der höchsten deutschen Spielklasse abgestiegen. Den bisherigen Spitzenreiter übertreffen die Wölfe deutlich: 2019 landete der VfB Stuttgart mit einem Marktwert von etwa 180 Millionen Franken ebenfalls nur auf Rang 16, ehe er in der Relegation über Urs Fischers Union Berlin stolperte.

Wolfsburg verpasst Top Ten

Allerdings: Im internationalen Vergleich schafft es Wolfsburg damit nicht einmal in die Top Ten. Diese ist ausschliesslich mit englischen Klubs besetzt, wobei der Rekordwert aus der Saison 2022/23 stammt. Damals stieg Leicester sieben Jahre nach dem sensationellen Meistertitel mit einem Marktwert von über 430 Millionen Franken ab.

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Sportlich noch schlechter schnitt in der gleichen Spielzeit der Tabellenletzte Southampton ab – ein Gesamt-Kaderwert von 390 Millionen Franken bedeutet bis heute Rang zwei unter den teuersten Absteigern.

Rekord wäre beinahe pulverisiert worden

Auch die abgelaufene Saison spielt dabei ganz oben mit, was vor allem mit West Ham zu tun hat: Ein Marktwert von 330 Millionen Franken konnte die Londoner nicht vor dem Gang in die Zweitklassigkeit retten, weshalb sie in dieser unrühmlichen Tabelle den dritten Platz einnehmen. Drei Positionen weiter hinten folgen die ebenfalls in diesem Jahr abgestiegenen Wolverhampton Wanderers (253 Millionen Franken).

Hätte es in diesem Jahr das bis zum Schluss abstiegsgefährdete Tottenham erwischt, wäre der Rekord richtiggehend pulverisiert worden: Auf rund 730 Millionen Franken geschätzt wird der Marktwert der aktuellen Spurs-Mannschaft. Vom ungewollten Spitzenplatz im Ranking der wertvollsten Absteiger trennte sie am Ende aber zwei Punkte Vorsprung auf West Ham.