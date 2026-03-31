Petar Djordjevic Redaktor Sport

Manuel Akanji

«Mir gefällt dieses Spiel besser. Wir haben heute keine Tore bekommen», freut sich Akanji über die Leistung gegen Norwegen und ergänzt: «Ich glaube, heute haben wir vieles besser gemacht und haben auch auf einem schwierigen Platz versucht, Fussball zu spielen. Es ist uns, glaube ich, gut gelungen. Vielleicht hätten wir in der Offensive die eine oder andere Chance mehr herausspielen können. Wir hatten trotzdem einige und es gibt sicher noch einiges zu verbessern, aber ich glaube, das war ein guter Test heute», fasst Manuel Akanji das Spiel zusammen.

Über Denis Zakaria sagt der Abwehrchef: «Wir wissen, dass «Zak» super Qualitäten hat. Es aber im Mittelfeld nicht so einfach ist, da wir dort sehr gut besetzt sind. Jetzt haben wir heute etwas Neues versucht mit der Dreierkette, und ich glaube, das hat sehr gut funktioniert in der ersten Halbzeit.» Über die gute Abwehrleistung gegen Haaland betont Akanji: «Ja, das ist definitiv ein gutes Gefühl, es ist aber keine Einzelleistung von mir, sondern von der gesamten Mannschaft. Ich kenne ihn natürlich sehr gut, so wie er mich auch. Deshalb weiss er, was ich gern habe und was nicht, umgekehrt aber auch. Es ist uns heute gut gelungen, deshalb bin ich froh über die Leistung der Mannschaft sowie auch über meine Einzelleistung.»

Fabian Rieder

«Wir hatten ein paar Aktionen, waren aber am Schluss zu wenig präzise», fasst Rieder das Spiel zusammen. Der Augsburg-Legionär führt aus: «Vielleicht hat der letzte Pass gefehlt sowie die nötige Durchschlagskraft, es war aber auf jeden Fall sehr schwierig auf diesem Terrain. Das haben wir auch bei den Norwegern gesehen, sie haben sich damit auch schwergetan. Von dem her war das Spiel sicher nicht das Gelbe vom Ei». Auch Rieder zeigt sich glücklich über das Resultat im Vergleich zur letzten Partie: «Von aussen war es sicher nicht das attraktivste Spiel, aber es war für uns als Mannschaft sicherlich wichtig, hinten zu Null zu spielen».