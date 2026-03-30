Am Dienstag testet die Fussball-Nati in Oslo gegen Norwegen. Der Platz soll in einem so schlechten Zustand sein, dass die Norweger ihre Taktik ändern wollen. Nati-Trainer Murat Yakin nimmt das Thema Platz an der Pressekonferenz vor dem Spiel gelassen.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die norwegischen Medien scheint vor dem Testspiel in Oslo gegen die Schweiz vor allem der Zustand des Spielfelds Sorgen zu bereiten, sogar die Taktik wollen sie anpassen. Gleich drei Mal wird Murat Yakin von den Skandinaviern auf den Rasen angesprochen. Den Nati-Trainer lässt das kalt. Zunächst scherzt er: «Das Spielfeld? Ist das mein Job?», und betont danach: «Ich plane nicht, einen anderen Fussball aufgrund des Zustands des Spielfeldes zu spielen. Es ist unsere letzte Möglichkeit, noch einmal alle Spieler zu testen. Wir starten mit neuen und frischen Spielern und ich hoffe sie können ihren Einsatz sowie ihre Chance geniessen.»

Mit welcher Startelf die Schweiz gegen Norwegen auftreten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Yakin verrät jedoch, dass Xhaka nicht von Beginn an auflaufen wird. Der Nati-Captain ist leicht angeschlagen. Ein Kurzeinsatz könnte möglich sein: «Das wird aber im Verlauf des Spiels entschieden», erklärt Yakin.

Die ganze Pressekonferenz gibt es unten zum Nachlesen.

Das wars! Das wars von der Pressekonferenz. In Kürze folgt ein Fazit mit den wichtigsten Aussagen. Yakin über Embolo «Breel ist ja nicht ein gelernter Stürmer. In der Nationalmannschaft wissen wir welche Überlegungen er hat. Ich glaube er ist glücklich darüber, dass er seinen Platz gefunden hat und bei Monaco eine wichtige Rolle übernommen hat. Ich wünschte mich mehr Präsenz in der Box von ihm. Wir sind aber happy, dass er dabei und gesund ist», sagt Yakin zu seiner Sturmspitze. Aebischer über seine Position «Es ist sicher etwas anderes, wenn man im Klub eine andere Position als in der Nati spielt. Man muss sich zu Beginn anpassen. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man nicht zu viel will. Defensiv sollte man keine Fehler machen und die Chancen dann nutzen, um nach vorne zu arbeiten», sagt Aebischer dazu, wie er sich auf die Testspiele einstellt. Norwegens Stärken «Sie haben junge Spieler in der Offensive die Dribbeln können. Ich sehe bei den Norwegern keine Schwächen», sagt Michel Aebischer über Norwegen. Yakin plant auch morgen mit einigen Wechseln Xhaka bleibt vorerst auf der Ersatzbank. Der Trainer betont, dass er wie im Spiel gegen Deutschland einige Wechsel vornehmen wird. Yakin über Haaland «Jede Nation hat mittlerweile Top-Stars in den eigenen Reihen. Wir haben Haaland auf dem Radar und werden unsere Spieler dementsprechend einstellen. Norwegen hat gezeigt, dass sie als Mannschaft auf dem Platz stehen.» Michel Aebischer sagt: «Wir haben genug Spieler die gegen ihn gespielt haben. Wir müssen als Mannschaft auftreten und uns nicht nur auf ihn fokussieren.» Wie schlecht ist der Platz in Oslo? «Sie spielten eine grossartige Qualifikation und spielen einen modernen Fussball», schätzt Yakin seine Gegner ein. Den Norwegern macht der schlechte Platz in Oslo Sorgen. Gemäss einem Journalisten wollen sie deswegen gar ihre Taktik gegen die Nati anpassen. Yakin meint dazu: «Ich plane nicht, einen anderen Fussball aufgrund des Zustands des Spielfeldes zu spielen. Es ist unsere letzte Möglichkeit, noch einmal alle Spieler zu testen. Wir starten mit neuen und frischen Spielern.» Es geht los Nati-Trainer Murat Yakin und Mittelfeldspieler Michel Aebischer betreten die Bühne. In wenigen Augenblicken geht es los. Willkommen Um 16.45 Uhr findet die Pressekonferenz zum morgigen Freundschaftsspiel der Schweizer Fussball-Nati gegen Norwegen in Oslo statt. Bei Blick gibts die PK im Ticker und Stream. Ende des Livetickers