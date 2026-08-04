Fifa-Präsident Infantino beruft Krisensitzung ein

Am Mittwoch findet in Marokko eine Krisensitzung der Fifa statt. Dazu soll Präsident Gianni Infantino eingeladen haben.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) hat für Mittwoch eine Krisensitzung in der marokkanischen Hauptstadt Rabat einberufen. Das berichten die «Times» und Sky übereinstimmend.

Teilnehmen sollen demnach hochrangige Fifa-Mitarbeiter. Worum es in diesem Meeting gehen soll, ist allerdings unklar.

Informationen von «Times» zufolge will der Walliser versuchen, wieder etwas Ruhe in den Fussballkosmos zu bringen. Der Lärm, der durch seine Pläne zur Teilprivatisierung von kommerziellen Rechten entstanden ist, soll langsam aber sicher verschwinden, so die Zeitung.