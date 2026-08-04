Einen Monat nach dem Aus bei der WM im Achtelfinal mit Ägypten gegen Argentinien schliesst sich Mohamed Salah höchstwahrscheinlich dem türkischen Klub Trabzonspor an.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Mohamed Salah setzt offenbar in der Türkei seine Karriere fort. Laut Transferinsider Fabrizio Romano hat der Ägypter bei Trabzonspor für zwei Jahre unterschrieben. Der Süper-Lig-Klub selbst schreibt auf X, dass Transfergespräche aufgenommen worden seien und der 34-Jährige am Mittwoch eintreffen werde. Zudem ist seit Dienstagabend auf dem Trabzonspor-Kanal ein vielsagender 17-sekündiger Clip zu finden, in dem zunächst eine Pyramide die Aufmerksamkeit auf sich zieht, bevor dann plötzlich ein Fussballstadion zu sehen ist.

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Neun Jahre lang wirbelte Salah zuletzt auf dem Flügel im Dress des FC Liverpool. Die Höhepunkte während dieser Zeit: der Gewinn der Champions League 2019 und die Titel in der Premier League 2020 und 2025. Sein Vertrag bei den Reds ist in diesem Sommer ausgelaufen, weswegen er sich nun ablösefrei Trabzonspor anschliessen kann. Seine beeindruckende Karriere lancierte Salah einst auch beim FC Basel (Sommer 2012 bis Januar 2014).

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