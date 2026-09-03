DE
FR
Abonnieren

Nach fast 20 Jahren
Ende einer Ära für Dzeko

Edin Dzeko verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas. Er prägte den bosnischen Fussball fast 20 Jahre lang.
Publiziert: 17:41 Uhr
|
Aktualisiert: 17:45 Uhr
Kommentieren
1/4
Edin Dzeko tritt aus der Nationalmannschaft zurück.
Foto: imago/Sportimage

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Edin Dzeko beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft.
  • Der «ewige Edin» erzielte in 151 Einsätzen 73 Tore, absoluter Rekord!
  • In Erinnerung bleiben ihm vor allem die WM-Qualifikationen 2014 und 2026.
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Nach fast 20 Jahren beendet der ewige Edin Dzeko (40) seine Karriere in der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas. Auf Instagram verkündete der Schalke-Superstar, dass das Spiel am 2. Oktober gegen Schweden sein letzter Auftritt im Trikot der Nationalmannschaft sein wird.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Mit 73 Toren in 151 Einsätzen verabschiedet sich der grösste Spieler der Landesgeschichte von der internationalen Bühne. Beide Werte sind Allzeit-Rekorde im Trikot der bosnischen Nationalelf.

Seine Höhepunkte

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 unter seiner Führung als Kapitän sieht der Stürmer als einen der schönsten Momente, die er im Fussball erleben durfte: «Die Emotionen, die ich in der Nacht des Tores gegen Wales und dann im März in Zenica gegen Italien empfand, werden mir für immer im Herzen bleiben.» Auch die erste WM-Qualifikation seines Heimatlandes im Jahr 2014 bleibt Dzeko unvergessen.

«Es war mein Kindheitstraum»

Unter seinem Instagram-Post äussert sich der Rekordmann sehr emotional: «Nichts in meiner Karriere war jemals mit dem Stolz vergleichbar, den ich jedes einzelne Mal empfunden habe, wenn ich dieses Trikot getragen habe. Nichts.» Für seinen Abschied im Oktober wünscht sich Dzeko nur eines: «Mit euch allen an meiner Seite, in dem Trikot, das ich seit meiner Kindheit liebe – und das ich für den Rest meines Lebens lieben werde.»

In diesem Artikel erwähnt
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Wales
Wales
Italien
Italien
Schweden
Schweden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina
        Wales
        Wales
        Italien
        Italien
        Schweden
        Schweden