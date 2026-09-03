Edin Dzeko tritt aus der Nationalmannschaft zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Edin Dzeko beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft.

Der «ewige Edin» erzielte in 151 Einsätzen 73 Tore, absoluter Rekord!

In Erinnerung bleiben ihm vor allem die WM-Qualifikationen 2014 und 2026.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Nach fast 20 Jahren beendet der ewige Edin Dzeko (40) seine Karriere in der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas. Auf Instagram verkündete der Schalke-Superstar, dass das Spiel am 2. Oktober gegen Schweden sein letzter Auftritt im Trikot der Nationalmannschaft sein wird.

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Mit 73 Toren in 151 Einsätzen verabschiedet sich der grösste Spieler der Landesgeschichte von der internationalen Bühne. Beide Werte sind Allzeit-Rekorde im Trikot der bosnischen Nationalelf.

Seine Höhepunkte

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 unter seiner Führung als Kapitän sieht der Stürmer als einen der schönsten Momente, die er im Fussball erleben durfte: «Die Emotionen, die ich in der Nacht des Tores gegen Wales und dann im März in Zenica gegen Italien empfand, werden mir für immer im Herzen bleiben.» Auch die erste WM-Qualifikation seines Heimatlandes im Jahr 2014 bleibt Dzeko unvergessen.

«Es war mein Kindheitstraum»

Unter seinem Instagram-Post äussert sich der Rekordmann sehr emotional: «Nichts in meiner Karriere war jemals mit dem Stolz vergleichbar, den ich jedes einzelne Mal empfunden habe, wenn ich dieses Trikot getragen habe. Nichts.» Für seinen Abschied im Oktober wünscht sich Dzeko nur eines: «Mit euch allen an meiner Seite, in dem Trikot, das ich seit meiner Kindheit liebe – und das ich für den Rest meines Lebens lieben werde.»