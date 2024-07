Nach einem Herzstillstand im vergangenen März stirbt der ägyptische Nationalspieler Ahmed Refaat am Samstag an den Folgen.

Ägyptischer Nationalspieler (†31) stirbt an Herzstillstand

Ägyptischer Nationalspieler (†31) stirbt an Herzstillstand

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Der ägyptische Fussballer Ahmed Refaat ist an den Folgen eines Herzstillstands gestorben.

Jonas Lang Redaktor Sport

Traurige Neuigkeiten aus Ägypten. Der Nationalspieler Ahmed Refaat (†31) stirbt am Samstagmorgen an den Folgen eines Herzstillstands im Spital. Der Ägypter erlitt im vergangenen März während eines Spiels einen Herzstillstand. Damals hörte sein Herz eine Stunde auf, zu schlagen. Anschliessend wurde er für neun Tage in ein künstliches Koma versetzt.

Refaat kämpfte sich zurück. Es ging ihm immer besser, wie sein Arzt der ägyptischen Zeitung «Kora Plus» mitteilte. Nun verschlechterte sich sein Gesundheitszustand aber rasch wieder, dieses Mal kam jede Hilfe zu spät. Die Trauer ist gross, so auch bei Ägyptens Aushängeschild Mohamed Salah (32). Der Liverpool-Star schreibt auf X: «Möge Allah seiner Familie weiterhin Kraft geben und sie segnen.»

Ahmed Refaat spielte insgesamt neunmal für die ägyptische Nationalmannschaft, dabei erzielte er zwei Tore. Zuletzt stand er bei Future FC in seiner Heimat unter Vertrag.