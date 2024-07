Beim 4:3 von Chicago Fire trägt sich Maren Haile-Selassie einmal mehr in die Torschützenliste ein. Es ist das vierte Tor in den letzten vier Spielen.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Maren Haile-Selassie (r.) mausert sich in den USA zum Torgaranten.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 25-jährige Schweizer Maren Haile-Selassie trifft für Chicago Fire schon wieder. Chicago gewinnt das Spiel in der Major League Soccer gegen Philadelphia Union nach spektakulärer Wende mit 4:3.

In fünf Saisons in der Schweizer Super League bei Zürich (2), Xamax Neuchâtel (1) und Lugano (2) erzielte der gelernte Verteidiger, der in den USA als Stürmer aufläuft, nie mehr als zwei Tore. Für Chicago Fire traf er nun in vier Partien hintereinander: gegen Toronto (4:1/a), Orlando (2:4/a), Seattle (1:2/a) und jetzt Philadelphia (h) je einmal.

Maren Haile-Selassie eröffnet nach 30 Minuten das Skore auf Zuspiel von Alan Arigoni, Leihspieler des FC Lugano. In den letzten acht Minuten gelingt Chicago Fire ein toller Umschwung von einem 1:3-Rückstand zum 4:3-Sieg. Arigoni spielt bei Chicago Fire wie Haile-Selassie durch.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In der Tabelle der Eastern Conference belegt Chicago weiter Platz 13. Der Rückstand auf die Teams auf den Play-In-Plätzen beträgt drei Punkte.

Sieg für Bürki

Bei St. Louis City kam Torhüter und Captain Sandro Bürki gegen San Jose zu einem 2:0-Sieg. Der Rückstand von St. Louis auf die Play-In-Plätze beträgt in der Western Conference sogar sechs Zähler.