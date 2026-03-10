Darum gehts
- MLS sperrt Yeboah und Jones lebenslang wegen illegaler Sportwetten
- Duo wettete 2024/2025 auf eigene Spiele und teilte vertrauliche Infos
- Fall erinnert an Wettskandal in Italien aus dem Jahr 2023
Wegen illegaler Sportwetten sperrt die Major League Soccer zwei Profis lebenslang. Es handelt sich dabei um den viermaligen ghanaischen Nationalspieler Yaw Yeboah (28) und den US-Amerikaner mit ghanaischen Wurzeln Derrick Jones (29).
Zu der Zeit, als das Duo seine Wetten tätigte, spielte es zusammen beim Klub Columbus Crew aus Ohio in der höchsten nordamerikanischen Liga. Zusätzlich haben die beiden Wettsünder laut Angaben der MLS «wahrscheinlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt».
Yeboah, der aus der Nachwuchsakademie von Manchester City stammt und auch bei LOSC Lille in Frankreich und Twente Enschede in Holland spielte, ist aktuell beim chinesischen Verein Qingdao Hainiu unter Vertrag. Jones ist zurzeit vereinslos.
Wetten auf Spiele des eigenen Klubs
Die MLS gab gemäss «Eurosport» bekannt, dass das Duo in den Jahren 2024 und 2025 unter anderem auf ihre eigenen Spiele gewettet habe. Beispielsweise – so «Eurosport» – setzten sie bei einem Spiel im Oktober 2024 darauf, dass Derrick Jones verwarnt werden würde – was dann auch tatsächlich geschah.
In der Stellungnahme versicherte die MLS aber gleichzeitig, es lägen keine Hinweise vor, dass diese Wetten den jeweiligen Spielausgang beeinflusst haben könnten.
Erinnert an Wettskandal aus Italien
Im Jahr 2023 sorgte der Wettskandal um die beiden italienischen Nationalspieler Nicolò Fagioli (25) und Sandro Tonali (25) weltweit für grosses Aufsehen. Beide hatten über illegale Wettplattformen auf Fussballspiele gewettet.
Fagioli wurde vom italienischen Verband für sieben, Tonali gar für zehn Monate von jeglichem Spielbetrieb ausgeschlossen. Seit 2024 sind die Italiener nach verbüsster Sperre wieder spielberechtigt und regulär im Einsatz. Tonali wird am Dienstagabend mit Newcastle United den FC Barcelona im Achtelfinal der Champions League empfangen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
34
22
66
2
FC Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami CF
34
26
65
4
Charlotte FC
34
9
59
5
New York City FC
34
6
56
6
Nashville SC
34
13
54
7
Columbus Crew
34
4
54
8
Chicago Fire
34
8
53
9
Orlando City SC
34
12
53
10
New York Red Bulls
34
1
43
11
New England Revolution
34
-7
36
12
FC Toronto
34
-7
32
13
CF Montreal
34
-26
28
14
Atlanta United FC
34
-25
28
15
DC United
34
-36
26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
34
23
63
2
Vancouver Whitecaps FC
34
28
63
3
Los Angeles FC
34
25
60
4
FC Minnesota United
34
17
58
5
Seattle Sounders
34
10
55
6
Austin FC
34
-8
47
7
FC Dallas
34
-3
44
8
Portland Timbers
34
-7
44
9
Real Salt Lake
34
-11
41
10
San Jose Earthquakes
34
-3
41
11
Colorado Rapids
34
-12
41
12
Houston Dynamo
34
-13
37
13
Saint Louis City SC
34
-14
32
14
Los Angeles Galaxy
34
-20
30
15
Sporting Kansas City
34
-24
28