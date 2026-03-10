DE
Wegen Sportwetten
Zwei MLS-Profis lebenslang gesperrt

Die beiden Profis Yaw Yeboah und Derrick Jones wurden wegen illegaler Sportwetten von der nordamerikanischen Fussballliga MLS lebenslang gesperrt. Das Duo zockte gar auf Spiele des eigenen Teams. Der Fall erinnert an zwei italienische Nationalspieler.
Publiziert: 13:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Wurde wegen Sportwetten lebenslang von der MLS gesperrt: Der viermalige ghanaische Nationalspieler Yaw Yeboah.
Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • MLS sperrt Yeboah und Jones lebenslang wegen illegaler Sportwetten
  • Duo wettete 2024/2025 auf eigene Spiele und teilte vertrauliche Infos
  • Fall erinnert an Wettskandal in Italien aus dem Jahr 2023
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Wegen illegaler Sportwetten sperrt die Major League Soccer zwei Profis lebenslang. Es handelt sich dabei um den viermaligen ghanaischen Nationalspieler Yaw Yeboah (28) und den US-Amerikaner mit ghanaischen Wurzeln Derrick Jones (29).

Zu der Zeit, als das Duo seine Wetten tätigte, spielte es zusammen beim Klub Columbus Crew aus Ohio in der höchsten nordamerikanischen Liga. Zusätzlich haben die beiden Wettsünder laut Angaben der MLS «wahrscheinlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt».

Yeboah, der aus der Nachwuchsakademie von Manchester City stammt und auch bei LOSC Lille in Frankreich und Twente Enschede in Holland spielte, ist aktuell beim chinesischen Verein Qingdao Hainiu unter Vertrag. Jones ist zurzeit vereinslos.

Wetten auf Spiele des eigenen Klubs

Die MLS gab gemäss «Eurosport» bekannt, dass das Duo in den Jahren 2024 und 2025 unter anderem auf ihre eigenen Spiele gewettet habe. Beispielsweise – so «Eurosport» – setzten sie bei einem Spiel im Oktober 2024 darauf, dass Derrick Jones verwarnt werden würde – was dann auch tatsächlich geschah.

In der Stellungnahme versicherte die MLS aber gleichzeitig, es lägen keine Hinweise vor, dass diese Wetten den jeweiligen Spielausgang beeinflusst haben könnten.

Erinnert an Wettskandal aus Italien

Im Jahr 2023 sorgte der Wettskandal um die beiden italienischen Nationalspieler Nicolò Fagioli (25) und Sandro Tonali (25) weltweit für grosses Aufsehen. Beide hatten über illegale Wettplattformen auf Fussballspiele gewettet.

Fagioli wurde vom italienischen Verband für sieben, Tonali gar für zehn Monate von jeglichem Spielbetrieb ausgeschlossen. Seit 2024 sind die Italiener nach verbüsster Sperre wieder spielberechtigt und regulär im Einsatz. Tonali wird am Dienstagabend mit Newcastle United den FC Barcelona im Achtelfinal der Champions League empfangen.

