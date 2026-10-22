Im Final des US Open Cup läuft die 70. Minute, als Roman Bürki, Keeper von St. Louis City, von Columbus-Gegenspieler Anass Zaroury mit dem Knie am Kopf getroffen wird. Der ehemalige Nati-Keeper bleibt anschliessend benommen liegen und muss länger gepflegt werden.
Das Spielfeld muss er auf einer Trage verlassen, ist dabei aber bei Bewusstsein. Dennoch wird er für weitere Abklärungen ins Spital gebracht – eine Diagnose steht noch aus.
Ohne Bürki im Tor gewinnt St. Louis den Cup-Final gegen Columbus Crew nach einem 0:0 nach Verlängerung schliesslich im Penaltyschiessen. Für das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri ist es der erste Titelgewinn der Vereinsgeschichte.
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