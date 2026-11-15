US-Team trennt sich von René Weiler

René Weiler ist nicht mehr Trainer von D.C. United. Der Klub aus Washington gibt die Trennung in der Nacht auf Sonntag bekannt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Amtszeit von René Weiler (53) beim MLS-Team D.C. United ist nach rund eineinhalb Jahren wieder zu Ende: Wie der Klub aus der US-Hauptstadt Washington in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit mitteilt, trennt er sich per sofort vom Schweizer Trainer.

Gründe für den Entscheid nennen die Verantwortlichen nicht – ein Zusammenhang zur sportlich schwierigen Lage von United liegt aber auf der Hand. Die soeben zu Ende gegangene Regular Season der US-Profiliga hat die Weiler-Equipe auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference abgeschlossen und die Playoff-Ränge damit deutlich verpasst. In den letzten elf Saisonspielen gab es gar nur einen Sieg.

Den Trainerposten in Washington hat der ehemalige Trainer von Aarau, Luzern und Servette im Sommer 2025 übernommen. Wirklich Fuss gefasst hat er in den USA aber nie. Schon die letzte Saison schloss United auf den hintersten Tabellenrängen ab.