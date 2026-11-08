Lionel Messi ist mit 39 Jahren zum zweiten Mal Torschützenkönig der MLS geworden – ein Rekord. Der Argentinier von Inter Miami erzielte 26 Tore und liegt vier Treffer vor Petar Musa vom FC Dallas.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Auch im Alter von 39 Jahren schreibt Lionel Messi noch weiter Rekorde. Der Argentinier wird zum zweiten Mal Torschützenkönig der MLS – etwas, was vor ihm noch niemand geschafft hat.

Zwar bleibt der Angreifer von Inter Miami beim 3:3 gegen Charlotte FC ohne Skorerpunkt, das ändert aber nichts daran, dass er den Goldenen Schuh erhält. Mit 26 Toren hat er vier Tore mehr als sein erster Verfolger Petar Musa vom FC Dallas erzielt.

Letztes Jahr erhielt Messi für seine 29 Treffer ebenfalls die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler. Auch diese Spielzeit gilt er als aussichtsreichster Kandidat dafür. Das wäre ebenfalls ein Rekord: Der 39-Jährige wäre der erste Spieler, der dreimal diese Ehrung erhält.

Viel wichtiger als das dürfte allerdings die Mission Titelverteidigung sein. Inter Miami ist als Meister in die Saison gegangen, und möchte in den Playoffs erneut reüssieren. In der ersten Runde wartet nun Columbus Crew auf Messi und Co.