So selbstreflektiert hat man Lionel Messi nur selten gehört. Der Superstar spricht bei seinem Geständnis aber nicht etwa von sportlichem Bedauern – viel mehr ist jenes privater Natur. So bereut er es, als Kind nicht Englisch gelernt zu haben.

Sprachbarrieren erschwerten ihm Gespräche mit wichtigen Persönlichkeiten.

Lionel Messi (38) hat in seiner Karriere so gut wie alles erreicht, was man im Fussball erreichen kann. Sein Trophäen-Kabinett spricht Bände und der Weltmeistertitel aus dem Jahr 2022 war nur die Krönung einer glanzvollen Karriere, die ohne Zweifel in die Geschichte eingehen wird.

Trotzdem bereut der Argentinier Aspekte seines Lebens. Gegenüber dem mexikanischen Podcast «Miro de Atras» öffnet sich der achtmalige Gewinner des Ballon D'Or und spricht ehrlich über ein Versäumnis, das ihn bis heute begleitet.

«Ich dachte immer, was für ein Idiot ich bin»

«Ich bereue viele Dinge», verrät Messi ganz offen. Als Beispiel erklärt er, als Kind nicht Englisch gelernt zu haben: «Ich hatte genügend Zeit dafür, zumindest Englisch zu lernen, aber ich tat es nicht.»

Aufgrund dieser Sprachbarriere hatte er während seines Lebens immer wieder mit Problemen zu kämpfen: «Ich habe Situationen erlebt, in denen ich mit unglaublichen und spektakulären Persönlichkeiten hätte reden können, und fühlte mich dann immer ziemlich ungebildet.». Solche Situationen waren für «La Pulga» unangenehm, weshalb er seinen Kindern die Wichtigkeit von guter Bildung auf den Weg gibt.

Umzug nach Barcelona als 13-Jähriger

Im jungen Alter von 13 Jahren zog Messi mit seiner Familie von Rosario (Stadt in Argentinien) nach Barcelona. In der weltbekannten Jugendakademie des FC Barcelona, der «La Masia», wurde er nicht nur fussballerisch ausgebildet: Auch seinen Schulabschluss habe er dort gemacht.

Sein letztes Schuljahr in der Heimat betitelt Messi als «ein Desaster». Der Ausnahmekünstler merkt aber gleichzeitig an, dass man auch durch den Fussball viel lerne und jener zahlreiche Werte vermittle.

Wechselte 2023 in die USA

Seit Sommer 2023 spielt Messi beim MLS-Klub Inter Miami von Fussball-Legende David Beckham (50) in den USA. Der 38-Jährige bewegt sich dort jedoch insbesondere in spanischsprachigen Kreisen.

In der Öffentlichkeit redet der Weltmeister bis heute kaum Englisch. Nach dem MLS-Finale im Dezember 2025 kursierten allerdings Videos im Internet, auf denen zu sehen war, wie sich Messi während dieses Spiels mit dem Schiedsrichter auf Englisch verständigte. Das Finale selber gewann seine Mannschaft mit 3:1 gegen die Vancouver Whitecaps und sicherte sich so die Meisterschaft.

