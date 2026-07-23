Inter Miami holt den nächsten grossen Namen: Der fünffache Champions-League-Gewinner Casemiro wechselt ablösefrei nach Florida – und löst sogleich Ermittlungen wegen Verstössen gegen MLS-Verhandlungsregeln aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Casemiro wechselt ablösefrei zu Inter Miami mit Einjahresvertrag in Florida

MLS untersucht Verstösse bei Verhandlungsregeln wegen «Discovery Rights»

Der Brasilianer gewann fünfmal die Champions League

Blick Sportdesk

Inter Miami hat den Transfer von Casemiro offiziell bestätigt – der 34-jährige Brasilianer wechselt nach seinem Abgang bei Manchester United ablösefrei zum MLS-Klub, bei dem auch Lionel Messi unter Vertrag steht. In Florida unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler einen Einjahresvertrag mit einer Option bis 2029.

Damit sichert sich der amtierende US-Champion einen weiteren grossen Namen: Vor allem aus seiner Zeit bei Real Madrid ist Casemiro hochdekoriert – neben drei spanischen Meistertiteln gewann er in diesen neun Jahren fünfmal die Champions League.

Auch bei Manchester United, wo er wie schon bei Real zusammen mit Messis grossem Rivalen Cristiano Ronaldo spielte (total 122 gemeinsame Partien), wusste er in der letzten Saison noch zu überzeugen: In 34 Premier-League-Einsätzen erzielte er neun Tore und hatte damit entscheidenden Anteil an Schlussrang 3 der Red Devils. In Miami trifft er neben Messi unter anderem auf Ex-Barça-Stürmer Luis Suarez und Rodrigo de Paul, argentinischer Weltmeister von 2022.

Miami besitzt keine «Discovery Rights»

Allerdings: Es gibt bereits Ärger. Die Major League Soccer (MLS) hat angekündigt, den Transfer wegen mutmasslicher Verstösse gegen Verhandlungsregeln vonseiten Inter Miamis zu untersuchen.

Das Problem: Eigentlich besitzt Miamis Ligakonkurrent LA Galaxy die sogenannten «Discovery Rights» an Casemiro, die es erlauben, als Erster mit dem brasilianischen WM-Teilnehmer zu verhandeln. In der MLS müssen Vereine diese Rechte erwerben, bevor sie mit einem potenziellen Neuzugang Gespräche führen können. Inter Miami und LA Galaxy haben zwar inzwischen ein Abkommen über die Übertragung der Rechte erzielt, doch die endgültigen Bedingungen sollen erst nach Abschluss der Untersuchung bekannt gegeben werden.

Gehalt fällt unter Obergrenze

LA Galaxy dürfte wohl eine Entschädigung für die Abtretung der Verhandlungsrechte erhalten – die genaue Summe bleibt jedoch abzuwarten.

Trotz des aktuellen Trubels um den Transfer verstärkt Casemiro nun das Team von Inter Miami – allerdings vorerst nicht als «Designated Player», was bedeutet, dass sein Gehalt unter die von der Liga vorgeschriebene Gehaltsobergrenze fällt.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.