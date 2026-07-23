Darum gehts
- Casemiro wechselt ablösefrei zu Inter Miami mit Einjahresvertrag in Florida
- MLS untersucht Verstösse bei Verhandlungsregeln wegen «Discovery Rights»
- Der Brasilianer gewann fünfmal die Champions League
Inter Miami hat den Transfer von Casemiro offiziell bestätigt – der 34-jährige Brasilianer wechselt nach seinem Abgang bei Manchester United ablösefrei zum MLS-Klub, bei dem auch Lionel Messi unter Vertrag steht. In Florida unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler einen Einjahresvertrag mit einer Option bis 2029.
Damit sichert sich der amtierende US-Champion einen weiteren grossen Namen: Vor allem aus seiner Zeit bei Real Madrid ist Casemiro hochdekoriert – neben drei spanischen Meistertiteln gewann er in diesen neun Jahren fünfmal die Champions League.
Auch bei Manchester United, wo er wie schon bei Real zusammen mit Messis grossem Rivalen Cristiano Ronaldo spielte (total 122 gemeinsame Partien), wusste er in der letzten Saison noch zu überzeugen: In 34 Premier-League-Einsätzen erzielte er neun Tore und hatte damit entscheidenden Anteil an Schlussrang 3 der Red Devils. In Miami trifft er neben Messi unter anderem auf Ex-Barça-Stürmer Luis Suarez und Rodrigo de Paul, argentinischer Weltmeister von 2022.
Miami besitzt keine «Discovery Rights»
Allerdings: Es gibt bereits Ärger. Die Major League Soccer (MLS) hat angekündigt, den Transfer wegen mutmasslicher Verstösse gegen Verhandlungsregeln vonseiten Inter Miamis zu untersuchen.
Das Problem: Eigentlich besitzt Miamis Ligakonkurrent LA Galaxy die sogenannten «Discovery Rights» an Casemiro, die es erlauben, als Erster mit dem brasilianischen WM-Teilnehmer zu verhandeln. In der MLS müssen Vereine diese Rechte erwerben, bevor sie mit einem potenziellen Neuzugang Gespräche führen können. Inter Miami und LA Galaxy haben zwar inzwischen ein Abkommen über die Übertragung der Rechte erzielt, doch die endgültigen Bedingungen sollen erst nach Abschluss der Untersuchung bekannt gegeben werden.
Gehalt fällt unter Obergrenze
LA Galaxy dürfte wohl eine Entschädigung für die Abtretung der Verhandlungsrechte erhalten – die genaue Summe bleibt jedoch abzuwarten.
Trotz des aktuellen Trubels um den Transfer verstärkt Casemiro nun das Team von Inter Miami – allerdings vorerst nicht als «Designated Player», was bedeutet, dass sein Gehalt unter die von der Liga vorgeschriebene Gehaltsobergrenze fällt.
Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nashville SC
16
22
39
2
Inter Miami CF
16
12
34
3
Chicago Fire
15
10
26
4
New England Revolution
15
4
26
5
FC Cincinnati
16
0
23
6
New York City FC
16
5
22
7
Charlotte FC
16
1
22
8
New York Red Bulls
16
-9
22
9
DC United
16
-4
19
10
Orlando City SC
16
-17
17
11
Columbus Crew
16
-3
16
12
FC Toronto
16
-7
16
13
CF Montreal
16
-10
15
14
Atlanta United FC
16
-10
12
15
Philadelphia Union
16
-10
10
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Vancouver Whitecaps FC
15
21
32
2
San Jose Earthquakes
16
15
32
3
Los Angeles FC
17
12
30
4
Real Salt Lake
15
5
26
5
FC Dallas
16
8
26
6
Seattle Sounders
15
0
24
7
Houston Dynamo
15
-4
23
8
Saint Louis City SC
16
-1
22
9
FC Minnesota United
16
-5
22
10
Los Angeles Galaxy
17
-5
20
11
Colorado Rapids
16
2
19
12
Portland Timbers
16
-2
18
13
San Diego FC
16
2
17
14
Austin FC
16
-10
17
15
Sporting Kansas City
16
-22
14