Zwölf europäische Teams haben sich ihren WM-Platz bereits im Herbst gesichert, acht weitere dürfen noch hoffen: In den Playoff-Finals am Dienstagabend geht es noch um vier weitere Endrunden-Tickets.
Und die entscheidenden Duelle versprechen viel Brisanz: Italien will seinen WM-Fluch gegen Bosnien durchbrechen, Dänemark den Schottland-Schock in der Gruppenphase vergessen machen und der Kosovo möchte gegen die Türkei Fussballgeschichte schreiben.
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