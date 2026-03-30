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Wie gut kennst du die WM-Playoff-Teilnehmer?

Am Dienstagabend werden die letzten europäischen WM-Tickets vergeben. Acht Nationen kämpfen um vier Plätze – darunter auch der vierfache Weltmeister Italien. Zur Einstimmung gibts nun das passende Blick-Quiz. Teste jetzt dein Wissen!
Publiziert: vor 25 Minuten
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Italien will nach zwei verpassten Endrunden wieder einmal an eine WM. Die letzte Hürde: Bosnien-Herzegowina.
Foto: IMAGO/Giuseppe Maffia
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Zwölf europäische Teams haben sich ihren WM-Platz bereits im Herbst gesichert, acht weitere dürfen noch hoffen: In den Playoff-Finals am Dienstagabend geht es noch um vier weitere Endrunden-Tickets.

Und die entscheidenden Duelle versprechen viel Brisanz: Italien will seinen WM-Fluch gegen Bosnien durchbrechen, Dänemark den Schottland-Schock in der Gruppenphase vergessen machen und der Kosovo möchte gegen die Türkei Fussballgeschichte schreiben.

Apropos Geschichte: Wie gut kennst du dich mit der näheren Fussball-Vergangenheit der Playoff-Teilnehmern aus? Mach jetzt mit beim Blick-Quiz und teste dein Wissen!

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