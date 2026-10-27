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Fan-Eklat beim Ballon d'Or
Feuerwerkskörper fliegen vor dem Londoner Palladium

Kurz vor der 70. Zeremonie des Ballon d'Or eskalierte die Situation rund um das Londoner Palladium. Die Polizei musste einschreiten und Schlimmeres verhindern.
Publiziert: vor 16 Minuten
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