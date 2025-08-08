DE
FR
Abonnieren

Wo landet der Nati-Goalie?
Pokerface Mvogo verzichtet auf Saudi-Millionen

Mit Lorient steigt Yvon Mvogo (31) in die Ligue 1 auf und wird zum besten Goalie der Saison gewählt. Nun will der Nati-Goalie den nächsten Schritt machen. Und verzichtet auf Millionen.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/5
Yvon Mvogo hat 11 Länderspiele für die Schweizer Nati absolviert.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Es gibt Fussballer, die würden zu Fuss auf die arabische Halbinsel laufen, würden die Scheichs mit Wüstengeld wedeln. Und dann gibts Typen wie Yvon Mvogo (31). Die lassen sich nicht durch Millionen locken. Laut Blick-Infos hat der 31-Jährige drei oder vier Angebote aus der Saudi-Pro-League auf dem Tisch. Der Freiburger aber möchte weiterhin in Europa nach Bällen hechten.

Und zwar als unumstrittene Nummer 1. Auch ein Angebot aus der Premier League hat der Nati-Goalie abgelehnt, weil er dort nur die 1b-Lösung gewesen wäre und sich einen Konkurrenzkampf hätte liefern müssen. In die Türkei hätte Mvogo, der derzeit vertragslos ist und keine Ablöse kostet, ebenfalls wechseln können. Am konkretesten aber war ein Wechsel zum griechischen Top-Klub Panathinaikos. Doch der Ex-YB-Goalie wird zum Pokerface, lehnt ab, sieht sich selbst bei einem ambitionierten Klub in einer Top-5-Liga. 

Lorient hätte gerne verlängert

Der FC Lorient, den Mvogo mit Top-Leistungen in die Ligue 1 zurückführte, hätte den auslaufenden Vertrag gerne verlängert, der 11-fache Schweizer Nationalspieler aber will mehr. Auch im Hinblick auf die WM 2026.

Mehr zu Yvon Mvogo
Diese Schweizer Fussballstars sind ablösefrei zu haben
Auch ein Nati-Goalie dabei
Diese Schweizer Fussballstars sind ablösefrei zu haben
Zehn Nati-Stars stehen vor einem Wechsel
Mit Video
Heisser Transfer-Sommer
Zehn Nati-Stars stehen vor einem Wechsel

Das Problem: Auf der Goalieposition gibts bloss selten Wechsel. Erst, wenn irgendwo ein Dominostein fällt, gerät das Karussell in Bewegung. Yann Sommer (36) beispielsweise wäre wohl nicht bei Bayern und dann bei Inter gelandet, hätte sich der damalige Bayern-Goalie Manuel Neuer (39) nicht bei einem Skiunfall verletzt. Nutzniesser davon war der damalige Montpellier-Goalie Jonas Omlin (31), der Sommers Platz bei Gladbach übernommen hat. 

Ob auch Mvogo irgendwo zum Handkuss kommen wird? 

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AJ Auxerre
AJ Auxerre
0
0
0
1
Angers SCO
Angers SCO
0
0
0
1
AS Monaco
AS Monaco
0
0
0
1
FC Lorient
FC Lorient
0
0
0
1
FC Metz
FC Metz
0
0
0
1
FC Nantes
FC Nantes
0
0
0
1
Le Havre AC
Le Havre AC
0
0
0
1
OSC Lille
OSC Lille
0
0
0
1
OGC Nizza
OGC Nizza
0
0
0
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0
0
0
1
Olympique Marseille
Olympique Marseille
0
0
0
1
Paris FC
Paris FC
0
0
0
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
0
0
0
1
RC Lens
RC Lens
0
0
0
1
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
0
0
0
1
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
0
0
0
1
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
0
0
0
1
Toulouse FC
Toulouse FC
0
0
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Relegation Play-Offs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys