Stefan Kreis Reporter Fussball

Es gibt Fussballer, die würden zu Fuss auf die arabische Halbinsel laufen, würden die Scheichs mit Wüstengeld wedeln. Und dann gibts Typen wie Yvon Mvogo (31). Die lassen sich nicht durch Millionen locken. Laut Blick-Infos hat der 31-Jährige drei oder vier Angebote aus der Saudi-Pro-League auf dem Tisch. Der Freiburger aber möchte weiterhin in Europa nach Bällen hechten.

Und zwar als unumstrittene Nummer 1. Auch ein Angebot aus der Premier League hat der Nati-Goalie abgelehnt, weil er dort nur die 1b-Lösung gewesen wäre und sich einen Konkurrenzkampf hätte liefern müssen. In die Türkei hätte Mvogo, der derzeit vertragslos ist und keine Ablöse kostet, ebenfalls wechseln können. Am konkretesten aber war ein Wechsel zum griechischen Top-Klub Panathinaikos. Doch der Ex-YB-Goalie wird zum Pokerface, lehnt ab, sieht sich selbst bei einem ambitionierten Klub in einer Top-5-Liga.

Lorient hätte gerne verlängert

Der FC Lorient, den Mvogo mit Top-Leistungen in die Ligue 1 zurückführte, hätte den auslaufenden Vertrag gerne verlängert, der 11-fache Schweizer Nationalspieler aber will mehr. Auch im Hinblick auf die WM 2026.

Das Problem: Auf der Goalieposition gibts bloss selten Wechsel. Erst, wenn irgendwo ein Dominostein fällt, gerät das Karussell in Bewegung. Yann Sommer (36) beispielsweise wäre wohl nicht bei Bayern und dann bei Inter gelandet, hätte sich der damalige Bayern-Goalie Manuel Neuer (39) nicht bei einem Skiunfall verletzt. Nutzniesser davon war der damalige Montpellier-Goalie Jonas Omlin (31), der Sommers Platz bei Gladbach übernommen hat.

Ob auch Mvogo irgendwo zum Handkuss kommen wird?