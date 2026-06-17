Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Traurige Nachrichten erreichen die Fussball-Welt aus Frankreich. Éric Roy, Trainer von Stade Brest, ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Das hat das Team aus der Ligue 1 am Mittwoch bekannt gegeben. Obwohl es tragische Neuigkeiten sind, kommt der Tod des Franzosen nicht überraschend, denn Roy litt seit geraumer Zeit an Bauchspeicheldrüsenkrebs – jetzt hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Auf Instagram meldete sich seine Familie an die Öffentlichkeit. «Seit dreieinhalb Jahren kämpfte Papa gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Während dieser ganzen Zeit lebte er mit einer Kraft weiter, die uns noch immer beeindruckt.» Auch sein Arbeitgeber nimmt mit einem Statement Abschied von Roy.

«Es ist schwer, Worte für die tiefe Trauer zu finden, die wir nach dem Tod unseres Trainers Éric Roy empfinden.» Man teile die Trauer der Familie, seiner Frau und seinen beiden Kindern, so der Klub weiter. «Roy war eine inspirierende Persönlichkeit, die enorm viel für Stade Brest geleistet hat. Von den Fans geliebt und respektiert, trug er massgeblich dazu bei, die schönsten Kapitel der Vereinsgeschichte zu schreiben und den Klub zu nie dagewesenen Erfolgen zu führen.» Das Statement beendet der Verein mit den Worten: «Du wirst für immer in unseren Herzen und in der Geschichte von Stade Brestois 29 weiterleben. Kenavo, King».

Erfolgreiche Spielerkarriere

Roy war seit Januar 2023 Trainer bei Brest. In der abgelaufenen Saison führte er das Team auf den 12. Schlussrang. Den grössten Erfolg feierten Roy und Co. in der vorletzten Saison, als man überraschenderweise in die Ligaphase der Champions League einzog.

Vor seiner Zeit als Trainer war Roy als Spieler tätig. Mit Olympique Marseille erreichte er 1999 den Final des damaligen Uefa-Pokals. Anschliessend wechselte er zum englischen Verein AFC Sunderland. Darüber hinaus spielte er unter anderem für Rayo Vallecano in Spanien. Seine aktive Laufbahn liess er beim OGC Nice ausklingen, wo er anschliessend auch seine Tätigkeit als Trainer und Funktionär aufnahm. Vor seinem Wechsel zu Stade Brest war er als Sportdirektor beim RC Lens und beim Watford FC tätig.