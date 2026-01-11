DE
Vertrags-Zoff in Paris: Er will das Doppelte!
Dembélé lehnt Mega-Angebot von PSG ab

Dembélé hat ein lukratives Vertragsangebot über rund 30 Millionen pro Jahr von PSG abgelehnt. Seine Gehaltsforderungen liegen deutlich höher – er verlangt offenbar das Doppelte.
Publiziert: 11:35 Uhr
|
Aktualisiert: 11:43 Uhr
Ousmane Dembélé gewann im letzten Sommer mit PSG die Champions League.
Darum gehts

  • Dembélé lehnt PSG-Vertragsangebot über 30 Millionen jährlich ab
  • Er fordert fast das Doppelte seines aktuellen 18-Millionen-Gehalts
  • PSG setzt auf Boni statt Rekordsummen, Vertrag läuft bis 2028
Bettina BrülhartVideo-Redaktorin Sport

Ousmane Dembélé (28) hat ein hochdotiertes Vertragsangebot von Paris Saint-Germain abgelehnt. Das berichten mehrere französische Medien übereinstimmend. Der Klub soll ihm eine Vertragsverlängerung mit einem Jahresgehalt von rund 30 Millionen pro Jahr angeboten haben. Für Dembélé anscheinend zu wenig. Der Offensiv-Mann und sein Umfeld sollen nahezu das Doppelte fordern. Damit bahnt sich in der französischen Hauptstadt ein Vertragszoff an.

Dembélé war eine wichtige Figur beim Triumph von PSG in der Champions League 2025. Entsprechend wurde der Franzose im Dezember als Weltfussballer ausgezeichnet. Sein Vertrag bei den Parisern läuft noch bis Sommer 2028 mit einem aktuellen Jahresgehalt von 18 Millionen. Damit ist er schon der Topverdiener der gesamten Ligue 1. Doch Dembélé will die historische PSG-Saison nutzen, um ein Gehalt zu erhalten, das dem Status eines Weltfussballers gerecht wird.

Die Pariser hatten nach jahrelangen Gehalts-Exzessen ihre Lohnstruktur überarbeitet. Bei PSG setzt man vermehrt auf leistungsbezogene Boni statt auf fixe Rekordsummen. Der Balanceakt zwischen Wertschätzung und wirtschaftlichem Gleichgewicht wird bei der Causa Dembélé wohl auf die Probe gestellt.

In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Champions League
Champions League
Ligue 1
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
