Darum gehts
- Dembélé lehnt PSG-Vertragsangebot über 30 Millionen jährlich ab
- Er fordert fast das Doppelte seines aktuellen 18-Millionen-Gehalts
- PSG setzt auf Boni statt Rekordsummen, Vertrag läuft bis 2028
Ousmane Dembélé (28) hat ein hochdotiertes Vertragsangebot von Paris Saint-Germain abgelehnt. Das berichten mehrere französische Medien übereinstimmend. Der Klub soll ihm eine Vertragsverlängerung mit einem Jahresgehalt von rund 30 Millionen pro Jahr angeboten haben. Für Dembélé anscheinend zu wenig. Der Offensiv-Mann und sein Umfeld sollen nahezu das Doppelte fordern. Damit bahnt sich in der französischen Hauptstadt ein Vertragszoff an.
Dembélé war eine wichtige Figur beim Triumph von PSG in der Champions League 2025. Entsprechend wurde der Franzose im Dezember als Weltfussballer ausgezeichnet. Sein Vertrag bei den Parisern läuft noch bis Sommer 2028 mit einem aktuellen Jahresgehalt von 18 Millionen. Damit ist er schon der Topverdiener der gesamten Ligue 1. Doch Dembélé will die historische PSG-Saison nutzen, um ein Gehalt zu erhalten, das dem Status eines Weltfussballers gerecht wird.
Die Pariser hatten nach jahrelangen Gehalts-Exzessen ihre Lohnstruktur überarbeitet. Bei PSG setzt man vermehrt auf leistungsbezogene Boni statt auf fixe Rekordsummen. Der Balanceakt zwischen Wertschätzung und wirtschaftlichem Gleichgewicht wird bei der Causa Dembélé wohl auf die Probe gestellt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
17
22
39
3
Olympique Marseille
17
19
32
4
OSC Lille
17
11
32
5
Olympique Lyon
17
8
30
6
FC Stade Rennes
17
5
30
7
RC Strasbourg Alsace
17
5
24
8
Toulouse FC
17
2
23
9
AS Monaco
17
-3
23
10
Angers SCO
17
-2
22
11
Stade Brestois 29
17
-4
22
12
FC Lorient
17
-9
19
13
Le Havre AC
17
-8
18
14
OGC Nizza
17
-10
18
15
Paris FC
17
-9
16
16
FC Nantes
17
-12
14
17
AJ Auxerre
17
-13
12
18
FC Metz
17
-20
12