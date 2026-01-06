DE
FR
Abonnieren

«Und 2027 dann auf dem Mond?»
PSG- und Marseille-Fans boykottieren Supercup in Kuwait

Dass der französische Supercup am Mittwoch in Kuwait stattfindet, stösst bei den Fans von PSG und Marseille auf heftige Kritik. Die Konsequenz: Die meisten Fans boykottieren das Spiel.
Publiziert: 15:34 Uhr
Kommentieren
1/4
Die Mehrheit der Fans von Paris Saint-Germain wird am Mittwoch nicht im Stadion sein, wenn ihr Klub um den französischen Supercup spielt.
Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts

  • PSG und Marseille spielen am Mittwoch den Supercup in Kuwait
  • Fans boykottieren das Spiel, trotz offizieller Reiseangebote der Klubs
  • Marseille-Anhänger verspotten Supercup mit Banner
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Am Mittwoch steigt der französische Supercup zwischen Meister und Cupsieger PSG und Marseille, dem Vizemeister der letzten Saison. Allerdings findet die «Trophée des Champions» nicht in Paris, sondern in Kuwait statt – sehr zum Ärger der Fans beider Klubs.

Wie französische Medien, darunter «L'Équipe» und «Le Parisien», berichten, boykottiert ein Grossteil der Fanlager das Spiel. Die Pariser wollten ihren Anhängern die Reise an den Persischen Gold mit einem «All Inclusive»-Paket im Wert von rund 800 Euro schmackhaft machen. Doch der Plan schlug fehl, die Mindestzahl an benötigten Reisenden wurde nicht erreicht, weshalb die Aktion wieder gestoppt wurde.

Marseille-Fans verspotten Supercup

Bei Marseille soll es bereits Ende Dezember zu einem Treffen zwischen Fanvertretern und Klubverantwortlichen gekommen sein, in dem Letzteren mitgeteilt wurde, dass die Fans nicht mitreisen werden. Auch der Klub aus dem Süden Frankreichs wollte seinen Fans ein spezielles Angebot machen – ohne Erfolg. Ihren Unmut zeigten die Marseille-Supporter auch am Sonntag beim Spiel gegen Nantes (0:2) mit einem Banner: «Trophée des Champions 2026 in Kuwait. Und 2027 auf dem Mond?»

Mehr zur Ligue 1
In Italien sind keine Fehler erlaubt – Sensation in Frankreich?
Die Meisterrennen in Top-Ligen
In Italien sind keine Fehler erlaubt – Sensation in Ligue 1?
Trotz Treffer von Ex-Espe – PSG gewinnt Pariser Derby
Liga-Übersicht
Das lief in der Ligue 1
Trotz Treffer von Ex-Espe – PSG gewinnt Pariser Derby

Mittlerweile werden die Tickets ab 30 Euro angeboten, damit das Stadion doch noch etwas gefüllt wird. Etwas mehr als die Hälfte der verfügbaren Eintrittskarten sind bislang verkauft worden – französische Medien berichten, dass es sich dabei vor allem um Einheimische von Kuwait handeln dürfte.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
17
22
39
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
17
19
32
4
OSC Lille
OSC Lille
17
11
32
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
17
8
30
6
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
17
5
30
7
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
17
5
24
8
Toulouse FC
Toulouse FC
17
2
23
9
AS Monaco
AS Monaco
17
-3
23
10
Angers SCO
Angers SCO
17
-2
22
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
17
-4
22
12
FC Lorient
FC Lorient
17
-9
19
13
Le Havre AC
Le Havre AC
17
-8
18
14
OGC Nizza
OGC Nizza
17
-10
18
15
Paris FC
Paris FC
17
-9
16
16
FC Nantes
FC Nantes
17
-12
14
17
AJ Auxerre
AJ Auxerre
17
-13
12
18
FC Metz
FC Metz
17
-20
12
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Ligue 1
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Olympique Marseille
        Olympique Marseille
        Ligue 1
        Ligue 1
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain