PSG- und Marseille-Fans boykottieren Supercup in Kuwait

Dass der französische Supercup am Mittwoch in Kuwait stattfindet, stösst bei den Fans von PSG und Marseille auf heftige Kritik. Die Konsequenz: Die meisten Fans boykottieren das Spiel.

Darum gehts PSG und Marseille spielen am Mittwoch den Supercup in Kuwait

Fans boykottieren das Spiel, trotz offizieller Reiseangebote der Klubs

Marseille-Anhänger verspotten Supercup mit Banner Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Am Mittwoch steigt der französische Supercup zwischen Meister und Cupsieger PSG und Marseille, dem Vizemeister der letzten Saison. Allerdings findet die «Trophée des Champions» nicht in Paris, sondern in Kuwait statt – sehr zum Ärger der Fans beider Klubs.

Wie französische Medien, darunter «L'Équipe» und «Le Parisien», berichten, boykottiert ein Grossteil der Fanlager das Spiel. Die Pariser wollten ihren Anhängern die Reise an den Persischen Gold mit einem «All Inclusive»-Paket im Wert von rund 800 Euro schmackhaft machen. Doch der Plan schlug fehl, die Mindestzahl an benötigten Reisenden wurde nicht erreicht, weshalb die Aktion wieder gestoppt wurde.

Marseille-Fans verspotten Supercup

Bei Marseille soll es bereits Ende Dezember zu einem Treffen zwischen Fanvertretern und Klubverantwortlichen gekommen sein, in dem Letzteren mitgeteilt wurde, dass die Fans nicht mitreisen werden. Auch der Klub aus dem Süden Frankreichs wollte seinen Fans ein spezielles Angebot machen – ohne Erfolg. Ihren Unmut zeigten die Marseille-Supporter auch am Sonntag beim Spiel gegen Nantes (0:2) mit einem Banner: «Trophée des Champions 2026 in Kuwait. Und 2027 auf dem Mond?»

Mittlerweile werden die Tickets ab 30 Euro angeboten, damit das Stadion doch noch etwas gefüllt wird. Etwas mehr als die Hälfte der verfügbaren Eintrittskarten sind bislang verkauft worden – französische Medien berichten, dass es sich dabei vor allem um Einheimische von Kuwait handeln dürfte.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen