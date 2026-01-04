Julian SigristRedaktor Sport
Olympique Marseille erlebt gegen Nantes einen gebrauchten Nachmittag. Bereits in der ersten Hälfte machen sich die Südfranzosen das Leben mit einer Roten Karte (26.) selbst schwer. Nur fünf Minuten später nutzen das die Gäste aus und gehen in Führung, nachdem der erste Nantes-Treffer noch aberkannt wurde (8.). Noch bitterer wird es für Marseille, als mit dem eingewechselten Nadir noch ein zweiter Spieler des Feldes verwiesen wird (56.). Mit neun Mann können sie nicht mehr reagieren, stattdessen sorgt Cabella kurz vor Schluss per Penalty für die Entscheidung. Die Südfranzosen liegen damit neu acht Punkte hinter Leader Lens.
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
16
21
36
3
Olympique Marseille
17
19
32
4
OSC Lille
17
11
32
5
Olympique Lyon
17
8
30
6
FC Stade Rennes
17
5
30
7
RC Strasbourg Alsace
17
5
24
8
Toulouse FC
17
2
23
9
Angers SCO
1:1
17
-1
23
10
AS Monaco
17
-3
23
11
Stade Brestois 29
1:0
17
-5
22
12
FC Lorient
1:1
17
-9
19
13
OGC Nizza
17
-10
18
14
Paris FC
16
-8
16
15
Le Havre AC
1:1
17
-9
16
16
FC Nantes
17
-12
14
17
AJ Auxerre
0:1
17
-12
12
18
FC Metz
1:1
17
-20
12
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg