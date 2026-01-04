DE
Das lief in der Ligue 1
Marseille patzt im Meisterrennen

Marseille muss zum Jahresauftakt eine Niederlage gegen Nantes hinnehmen. Der Rückstand auf Leader Lens wächst damit an.
Publiziert: 17:44 Uhr
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Marseille verliert gegen Nantes mit 0:2.
Julian SigristRedaktor Sport

Marseille – Nantes 0:2

Olympique Marseille erlebt gegen Nantes einen gebrauchten Nachmittag. Bereits in der ersten Hälfte machen sich die Südfranzosen das Leben mit einer Roten Karte (26.) selbst schwer. Nur fünf Minuten später nutzen das die Gäste aus und gehen in Führung, nachdem der erste Nantes-Treffer noch aberkannt wurde (8.). Noch bitterer wird es für Marseille, als mit dem eingewechselten Nadir noch ein zweiter Spieler des Feldes verwiesen wird (56.). Mit neun Mann können sie nicht mehr reagieren, stattdessen sorgt Cabella kurz vor Schluss per Penalty für die Entscheidung. Die Südfranzosen liegen damit neu acht Punkte hinter Leader Lens.

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
16
21
36
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
17
19
32
4
OSC Lille
OSC Lille
17
11
32
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
17
8
30
6
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
17
5
30
7
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
17
5
24
8
Toulouse FC
Toulouse FC
17
2
23
9
Angers SCO
Angers SCO
1:1
17
-1
23
10
AS Monaco
AS Monaco
17
-3
23
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
1:0
17
-5
22
12
FC Lorient
FC Lorient
1:1
17
-9
19
13
OGC Nizza
OGC Nizza
17
-10
18
14
Paris FC
Paris FC
16
-8
16
15
Le Havre AC
Le Havre AC
1:1
17
-9
16
16
FC Nantes
FC Nantes
17
-12
14
17
AJ Auxerre
AJ Auxerre
0:1
17
-12
12
18
FC Metz
FC Metz
1:1
17
-20
12
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
