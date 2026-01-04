Julian Sigrist Redaktor Sport

Marseille – Nantes 0:2

Olympique Marseille erlebt gegen Nantes einen gebrauchten Nachmittag. Bereits in der ersten Hälfte machen sich die Südfranzosen das Leben mit einer Roten Karte (26.) selbst schwer. Nur fünf Minuten später nutzen das die Gäste aus und gehen in Führung, nachdem der erste Nantes-Treffer noch aberkannt wurde (8.). Noch bitterer wird es für Marseille, als mit dem eingewechselten Nadir noch ein zweiter Spieler des Feldes verwiesen wird (56.). Mit neun Mann können sie nicht mehr reagieren, stattdessen sorgt Cabella kurz vor Schluss per Penalty für die Entscheidung. Die Südfranzosen liegen damit neu acht Punkte hinter Leader Lens.