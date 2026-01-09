DE
FR
Abonnieren

Sieg im Supercup
PSG holt Titel und dementiert Enrique-Gerüchte

PSG startet erfolgreich ins neue Jahr: Beim französischen Supercup setzt sich der Pariser Klub gegen Marseille im Elfmeterschiessen durch. In dieses rettet sich der Favorit aber erst kurz vor Schluss.
Publiziert: 08:28 Uhr
Kommentieren
1/5
PSG holt sich im französischen Supercup den nächsten Titel. DIe Pariser schlagen Marseille im Elfmeterschiessen.
Foto: keystone-sda.ch
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Für PSG beginnt das neue Jahr, wie das alte aufgehört hat: mit einem Titel. Auf den Gewinn des Interkontinental-Pokals im Dezember folgt nun der französische Supercup. Diesen holen sich die Pariser nach einem umkämpften Spiel im Jaber-al-Ahmad-Stadion von Kuwait im Elfmeterschiessen.

Dabei sieht Marseille nach 87 Minuten wie der sichere Sieger aus. PSG-Verteidiger Pacho lenkt eine Hereingabe von Traoré unglücklich zum 2:1 für die Südfranzosen ins eigene Tor ab. Es ist das zweite Marseille-Tor innert elf Minuten, nachdem Greenwood in der 76. Minute vom Elfmeterpunkt aus den Fehlstart seiner Mannschaft mit Dembélés Führungstreffer nach 13 Minuten hat wettmachen können.

In der Nachspielzeit kommt PSG aber tatsächlich noch zum Ausgleich: Nach einem schnellen Gegenstoss köpfelt Barcola das Leder zum völlig freistehenden Ramos weiter, welcher zentral vor dem Marseille-Tor einnetzen kann und so das Elfmeterschiessen erzwingt.

PSG dementiert Enrique-Gerüchte

Dort behält der Favorit aus der Hauptstadt von Beginn weg die Oberhand: PSG-Keeper Chevalier pariert die ersten beiden Marseille-Elfmeter von O'Riley und Traoré und ebnet so den Weg zum Sieg. Diesen tütet schliesslich Doué ein, welcher als vierter PSG-Schütze wie alle seine Teamkollegen zuvor verwandelt.

Damit gewinnt Luis Enrique mit PSG bereits den siebten Titel in den letzten zwölf Monaten. Dennoch kam in den vergangenen Tagen das Gerücht auf, er wolle seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern – dies berichteten unter anderem die spanische «Marca» und die britische «Sun». Damit räumt Luis Campos aber auf: Das sei «100 Prozent Fake News», sagt der PSG-Sportdirektor gegenüber «Canal+».

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
17
22
39
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
17
19
32
4
OSC Lille
OSC Lille
17
11
32
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
17
8
30
6
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
17
5
30
7
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
17
5
24
8
Toulouse FC
Toulouse FC
17
2
23
9
AS Monaco
AS Monaco
17
-3
23
10
Angers SCO
Angers SCO
17
-2
22
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
17
-4
22
12
FC Lorient
FC Lorient
17
-9
19
13
Le Havre AC
Le Havre AC
17
-8
18
14
OGC Nizza
OGC Nizza
17
-10
18
15
Paris FC
Paris FC
17
-9
16
16
FC Nantes
FC Nantes
17
-12
14
17
AJ Auxerre
AJ Auxerre
17
-13
12
18
FC Metz
FC Metz
17
-20
12
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Olympique Marseille
        Olympique Marseille
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain