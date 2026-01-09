PSG startet erfolgreich ins neue Jahr: Beim französischen Supercup setzt sich der Pariser Klub gegen Marseille im Elfmeterschiessen durch. In dieses rettet sich der Favorit aber erst kurz vor Schluss.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Für PSG beginnt das neue Jahr, wie das alte aufgehört hat: mit einem Titel. Auf den Gewinn des Interkontinental-Pokals im Dezember folgt nun der französische Supercup. Diesen holen sich die Pariser nach einem umkämpften Spiel im Jaber-al-Ahmad-Stadion von Kuwait im Elfmeterschiessen.

Dabei sieht Marseille nach 87 Minuten wie der sichere Sieger aus. PSG-Verteidiger Pacho lenkt eine Hereingabe von Traoré unglücklich zum 2:1 für die Südfranzosen ins eigene Tor ab. Es ist das zweite Marseille-Tor innert elf Minuten, nachdem Greenwood in der 76. Minute vom Elfmeterpunkt aus den Fehlstart seiner Mannschaft mit Dembélés Führungstreffer nach 13 Minuten hat wettmachen können.

In der Nachspielzeit kommt PSG aber tatsächlich noch zum Ausgleich: Nach einem schnellen Gegenstoss köpfelt Barcola das Leder zum völlig freistehenden Ramos weiter, welcher zentral vor dem Marseille-Tor einnetzen kann und so das Elfmeterschiessen erzwingt.

PSG dementiert Enrique-Gerüchte

Dort behält der Favorit aus der Hauptstadt von Beginn weg die Oberhand: PSG-Keeper Chevalier pariert die ersten beiden Marseille-Elfmeter von O'Riley und Traoré und ebnet so den Weg zum Sieg. Diesen tütet schliesslich Doué ein, welcher als vierter PSG-Schütze wie alle seine Teamkollegen zuvor verwandelt.

Damit gewinnt Luis Enrique mit PSG bereits den siebten Titel in den letzten zwölf Monaten. Dennoch kam in den vergangenen Tagen das Gerücht auf, er wolle seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern – dies berichteten unter anderem die spanische «Marca» und die britische «Sun». Damit räumt Luis Campos aber auf: Das sei «100 Prozent Fake News», sagt der PSG-Sportdirektor gegenüber «Canal+».