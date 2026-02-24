Der marokkanische Fussballstar Achraf Hakimi steht vor Gericht. Der Vorwurf: Im Februar 2023 soll er eine Frau vergewaltigt haben. Der PSG-Spieler bestreitet alle Vorwürfe.

PSG-Spieler soll 2023 eine Frau vergewaltigt haben

Der Marokkaner bestreitet alle Vorwürfe

Achraf Hakimi, Verteidiger von Paris Saint-Germain, muss sich einem Gerichtsprozess stellen. Der 27-Jährige wird beschuldigt, im Februar 2023 eine damals 24-jährige Frau vergewaltigt zu haben. Laut der Nachrichtenagentur AFP bestätigten sowohl Hakimis Anwältin als auch die Staatsanwaltschaft von Nanterre den bevorstehenden Prozess.

Auf der Plattform X äussert sich der frühere Real- und BVB-Profi zu den Vorwürfen: «Heutzutage reicht ein Vergewaltigungsvorwurf aus, um einen Prozess zu rechtfertigen, obwohl ich den Vorwurf bestreite – alles zeigt auf, dass er falsch ist.» Das sei «sowohl Unschuldigen gegenüber nicht gerecht als auch gegenüber tatsächlichen Opfern». Er sehe dem Verfahren gelassen entgegen und erwarte, «dass die Wahrheit ans Licht kommt.»

Die Frau hatte im Februar 2023 bei der Polizei ausgesagt, vergewaltigt worden zu sein, jedoch zunächst keine Anzeige erstattet. Die Anwälte des 93-fachen marokkanischen Nationalspielers werfen ihr vor, die Ermittlungen zu behindern und sich medizinischen Untersuchungen verweigert zu haben.