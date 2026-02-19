Ex-Embolo-Coach geht zu Marseille – neuer Mann für Rennes

Sowohl Olympique Marseille als auch Rennes haben ihre neuen Trainer bekanntgegeben. Habib Beye übernimmt bei Marseille, Franck Haise heuert in der Bretagne an.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Olympique Marseille findet einen neuen Trainer nach dem Weggang von Roberto De Zerbi (46) letzte Woche. Wie die Südfranzosen mitteilen, tritt der Senegalese Habib Beye (48) die Nachfolge des Italieners an, der nach einer Reihe enttäuschender Resultate gehen musste.

Der 48-jährige Beye war zuletzt Trainer von Breel Embolo in Rennes und wurde ebenfalls letzte Woche entlassen. Von 2003 bis 2007 spielte er als Verteidiger für Marseille.

In Rennes, wo Nati-Stürmer Breel Embolo (29) seit dieser Saison spielt, wurde derweil ein Nachfolger für Beye gefunden. Der im Dezember in Nizza freigestellte Franck Haise (54) unterschrieb einen Vertrag bis 2027, wie der bretonische Klub mitteilt.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen