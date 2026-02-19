DE
FR
Abonnieren

Trainerwechsel in Ligue 1
Ex-Embolo-Coach geht zu Marseille – neuer Mann für Rennes

Sowohl Olympique Marseille als auch Rennes haben ihre neuen Trainer bekanntgegeben. Habib Beye übernimmt bei Marseille, Franck Haise heuert in der Bretagne an.
Publiziert: vor 9 Minuten
Kommentieren
1/2
Habib Beye unterschreibt in Marseille.
Foto: Jeremias Gonzalez
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Olympique Marseille findet einen neuen Trainer nach dem Weggang von Roberto De Zerbi (46) letzte Woche. Wie die Südfranzosen mitteilen, tritt der Senegalese Habib Beye (48) die Nachfolge des Italieners an, der nach einer Reihe enttäuschender Resultate gehen musste.

Der 48-jährige Beye war zuletzt Trainer von Breel Embolo in Rennes und wurde ebenfalls letzte Woche entlassen. Von 2003 bis 2007 spielte er als Verteidiger für Marseille.

In Rennes, wo Nati-Stürmer Breel Embolo (29) seit dieser Saison spielt, wurde derweil ein Nachfolger für Beye gefunden. Der im Dezember in Nizza freigestellte Franck Haise (54) unterschrieb einen Vertrag bis 2027, wie der bretonische Klub mitteilt.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Ligue 1
Ligue 1
Stade Rennes
Stade Rennes
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Ligue 1
        Ligue 1
        Stade Rennes
        Stade Rennes
        Olympique Marseille
        Olympique Marseille