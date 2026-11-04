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Wechsel in die Heimat
Nati-Talent verliert mitten in der Saison seinen Trainer

Mitten in der Saison wechselt Trainer Paulo Fonseca den Verein: Von Lyon gehts für den Portugiesen zurück in seine Heimat zu Sporting.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Paulo Fonseca verlässt Lyon mitten in der Saison.
Foto: IMAGO/PsnewZ
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Wenn Lyon um Nati-Verteidiger Zachary Athekame (21) am Donnerstag in der Europa League auswärts auf Real Sociedad trifft, wird nicht mehr Paulo Fonseca (53) an der Seitenlinie stehen. Der Portugiese wechselt mitten in der Saison zu Sporting, wie der Ligue-1-Klub am Mittwoch verkündet. Nach Stationen bei Schachtar Donezk, der AS Roma, Lille, der AC Milan und Lyon kehrt er somit in seine Heimat zurück.

Dort tritt er die Nachfolge von Rui Borges an – der 45-jährige Meistertrainer von 2025 ist nach dem mässigen Saisonstart Anfang Woche entlassen worden. Nach zehn Spieltagen liegt Sporting in der heimischen Liga bereits neun Punkte hinter Leader Porto.

Amtszeit bei Lyon von Sperre überschattet

Der Klub aus der portugiesischen Hauptstadt greift für den neuen Trainer tief in die Tasche: Rund 4,5 Millionen Franken beträgt die Ablösesumme, um Fonseca aus seinem Vertrag bei Lyon herauszukaufen. In seiner knapp zweijährigen Amtszeit hat er den siebenfachen französischen Meister wieder etwas näher an die nationale Spitze herangeführt, wobei er aber die Champions League in diesem Jahr verpasst hat.

Überschattet worden ist seine Zeit bei Lyon auch von einer mehrmonatigen Sperre: Im März 2025 ist er während eines Liga-Spiels gegen Brest auf Schiedsrichter Benoît Millot (44) losgegangen, woraufhin er über ein halbes Jahr lang zuschauen musste.

Den Trainerposten bei Lyon übernimmt vorübergehend Fonsecas Landsmann und bisheriger Assistent Jorge Maciel (41).

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Ligue 1 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
9
11
20
2
OSC Lille
OSC Lille
9
6
18
3
Olympique Lyon
Olympique Lyon
9
8
17
4
Paris FC
Paris FC
9
6
17
5
FC Stade Rennes
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9
1
16
6
Olympique Marseille
Olympique Marseille
9
7
15
7
AS Monaco
AS Monaco
9
2
15
8
OGC Nizza
OGC Nizza
9
1
14
9
RC Lens
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9
3
13
10
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
9
4
12
11
FC Lorient
FC Lorient
9
-1
12
12
Toulouse FC
Toulouse FC
9
-1
10
13
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
9
-2
10
14
AJ Auxerre
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9
-10
10
15
Angers SCO
Angers SCO
9
-8
8
16
Troyes AC
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9
-9
8
17
Le Mans FC
Le Mans FC
9
-7
7
18
Le Havre AC
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9
-11
2
Champions League
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Relegation Play-Offs
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