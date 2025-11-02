DE
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
20:45
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
Ab 20:45 Uhr
Vs
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Ligue 1
Stade Brestois 29 - Olympique Lyon

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
11
12
24
2
Olympique Marseille
Olympique Marseille
11
14
22
3
AS Monaco
AS Monaco
11
6
20
4
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
10
9
19
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
10
4
19
6
RC Lens
RC Lens
10
4
19
7
OSC Lille
OSC Lille
10
9
17
8
OGC Nizza
OGC Nizza
11
0
17
9
Toulouse FC
Toulouse FC
10
2
14
10
Paris FC
Paris FC
11
-2
14
11
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
10
-2
12
12
Le Havre AC
Le Havre AC
10
-4
12
13
Angers SCO
Angers SCO
10
-6
10
14
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
10
-4
9
15
FC Nantes
FC Nantes
10
-5
9
16
FC Lorient
FC Lorient
10
-9
9
17
AJ Auxerre
AJ Auxerre
11
-10
7
18
FC Metz
FC Metz
10
-18
5
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Clement
Turpin
Frankreich
Anstoss
Sonntag
02. November 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Brest, Frankreich
Stade Francis-Le Blé
Kapazität
15’220
