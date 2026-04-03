Doppelpacker Dembélé glänzt mit Zaubertor

Ligue-1-Spitzenreiter Paris Saint-Germain kehrt erfolgreich in den Meisterschaftsbetrieb zurück. Gegen Toulouse erzielt Ousmane Dembélé seine Saisontore neun und zehn in Frankreich.

BliKI Der intelligente Helfer

Keine Frage, wer der PSG-Matchwinner am Freitagabend beim 3:1-Heimsieg gegen Toulouse ist: Ousmane Dembélé. Der französische Starstürmer erzielt die Tore zum 1:0 (23.) und 2:1 (33.).

Besonders der erste Treffer ist eine Augenweide. Nachdem Toulouses Mark McKenzie im eigenen Strafraum eine flache Hereingabe ungenügend klärt, jagt Dembélé den Ball von der Strafraumgrenze aus dem Stand heraus volley zauberhaft in die Maschen.

PSG kommt dank Dembélé zum 20. Saisonsieg im 27. Ligue-1-Spiel. Das Team von Luis Enrique führt die Tabelle vier Punkte vor Lens an.