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Paris Saint-Germain
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3:1
Toulouse FC
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Paris Saint-Germain
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Beendet
3:1
Toulouse FC
Toulouse FC
Dembele 23', 33'
Ramos 90'+2
Nicolaisen 27'
03.04.2026, 22:30 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+4)

Spielende (3:1)

03.04.2026, 22:30 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+2)

Tor, Rechtsschuss, 3:1 durch Gonçalo Ramos (Paris SG)

03.04.2026, 22:30 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

03.04.2026, 22:27 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Einwechslung Gonçalo Ramos (Paris SG)

03.04.2026, 22:27 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Auswechslung D. Doué (Paris SG)

03.04.2026, 22:23 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Einwechslung J. Russell-Rowe (Toulouse)

03.04.2026, 22:23 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Auswechslung C. Cásseres Jr. (Toulouse)

03.04.2026, 22:23 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Auswechslung D. Sidibé (Toulouse)

03.04.2026, 22:23 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Auswechslung Emersonn (Toulouse)

03.04.2026, 22:23 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Einwechslung I. Azizi (Toulouse)

PSG bezwingt Toulouse
Doppelpacker Dembélé glänzt mit Zaubertor

Ligue-1-Spitzenreiter Paris Saint-Germain kehrt erfolgreich in den Meisterschaftsbetrieb zurück. Gegen Toulouse erzielt Ousmane Dembélé seine Saisontore neun und zehn in Frankreich.
Publiziert: 03.04.2026 um 23:28 Uhr
Dieser Dembélé-Volley landet im Toulouse-Tor.
Foto: IMAGO/Icon Sport
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BliKIDer intelligente Helfer

Keine Frage, wer der PSG-Matchwinner am Freitagabend beim 3:1-Heimsieg gegen Toulouse ist: Ousmane Dembélé. Der französische Starstürmer erzielt die Tore zum 1:0 (23.) und 2:1 (33.).

Besonders der erste Treffer ist eine Augenweide. Nachdem Toulouses Mark McKenzie im eigenen Strafraum eine flache Hereingabe ungenügend klärt, jagt Dembélé den Ball von der Strafraumgrenze aus dem Stand heraus volley zauberhaft in die Maschen.

PSG kommt dank Dembélé zum 20. Saisonsieg im 27. Ligue-1-Spiel. Das Team von Luis Enrique führt die Tabelle vier Punkte vor Lens an.

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
RC Lens
28
27
59
3
OSC Lille
OSC Lille
28
11
50
4
Olympique Marseille
Olympique Marseille
28
18
49
5
AS Monaco
AS Monaco
28
10
49
6
Olympique Lyon
Olympique Lyon
28
12
48
7
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
28
7
47
8
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
28
12
43
9
FC Lorient
FC Lorient
28
-4
38
10
Toulouse FC
Toulouse FC
28
4
37
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
28
-6
36
12
Angers SCO
Angers SCO
28
-13
33
13
Paris FC
Paris FC
28
-11
32
14
Le Havre AC
Le Havre AC
28
-13
28
15
OGC Nizza
OGC Nizza
28
-22
27
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
28
-14
23
17
FC Nantes
FC Nantes
27
-21
18
18
FC Metz
FC Metz
28
-35
15
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
RC Lens
28
27
59
3
OSC Lille
OSC Lille
28
11
50
4
Olympique Marseille
Olympique Marseille
28
18
49
5
AS Monaco
AS Monaco
28
10
49
6
Olympique Lyon
Olympique Lyon
28
12
48
7
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
28
7
47
8
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
28
12
43
9
FC Lorient
FC Lorient
28
-4
38
10
Toulouse FC
Toulouse FC
28
4
37
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
28
-6
36
12
Angers SCO
Angers SCO
28
-13
33
13
Paris FC
Paris FC
28
-11
32
14
Le Havre AC
Le Havre AC
28
-13
28
15
OGC Nizza
OGC Nizza
28
-22
27
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
28
-14
23
17
FC Nantes
FC Nantes
27
-21
18
18
FC Metz
FC Metz
28
-35
15
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Eric
Wattellier
Frankreich
Anstoss
Freitag
03. April 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Paris, Frankreich
Prinzenpark
Kapazität
48'000
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