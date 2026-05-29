DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: OGC Nizza - AS Saint-Étienne (29.05.2026)
OGC Nizza
20:45
AS Saint-Étienne
Zum Fussball-Kalender
OGC Nizza
Ab 20:45 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
AS Saint-Étienne
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
Ligue 1
OGC Nizza - AS Saint-Étienne
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
29. Mai 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Nizza, Frankreich
Allianz Rivera
Kapazität
36'178
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Nizza
Ligue 1
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Nizza
Ligue 1