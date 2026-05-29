DE
FR
Abonnieren
OGC Nizza
OGC Nizza
20:45
AS Saint-Étienne
AS Saint-Étienne
Zum Fussball-Kalender
OGC Nizza
OGC Nizza
Ab 20:45 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
AS Saint-Étienne
AS Saint-Étienne
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

Ligue 1
OGC Nizza - AS Saint-Étienne

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
29. Mai 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Nizza, Frankreich
Allianz Rivera
Kapazität
36'178
In diesem Artikel erwähnt
Nizza
Nizza
Ligue 1
Ligue 1
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Nizza
        Nizza
        Ligue 1
        Ligue 1