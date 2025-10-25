DE
AS Monaco
AS Monaco
19:00
Toulouse FC
Toulouse FC
AS Monaco
AS Monaco
Ab 19:00 Uhr
Vs
Toulouse FC
Toulouse FC
Ligue 1
AS Monaco - Toulouse FC

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
14
18
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
8
17
3
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
8
7
16
4
RC Lens
RC Lens
8
5
16
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
8
3
15
6
OSC Lille
OSC Lille
8
6
14
7
AS Monaco
AS Monaco
8
4
14
8
Toulouse FC
Toulouse FC
8
3
13
9
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
8
-1
11
10
OGC Nizza
OGC Nizza
8
-2
11
11
Paris FC
Paris FC
9
-3
10
12
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
8
0
9
13
FC Nantes
FC Nantes
9
-3
9
14
FC Lorient
FC Lorient
8
-7
8
15
AJ Auxerre
AJ Auxerre
8
-5
7
16
Le Havre AC
Le Havre AC
8
-6
6
17
Angers SCO
Angers SCO
8
-8
6
18
FC Metz
FC Metz
8
-15
2
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Guillaume
Paradis
Frankreich
Anstoss
Samstag
25. Oktober 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Fontvieille, Monaco
Stade Louis II
Kapazität
18’523
      Meistgelesen