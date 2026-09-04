Der erfolgreiche Trainer Luis Enrique bleibt bei PSG. Mit ihm verlängern gleich fünf Spieler.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verkündet am Freitag vor dem Ligaspiel gegen die AS Monaco gleich sechs Vertragsverlängerungen. PSG bindet zum einen Erfolgstrainer Luis Enrique bis 2030.

Der Spanier trainierte zuvor den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft. Er kam im Sommer 2023 nach Paris und feierte seither mehrere nationale sowie internationale Titel – nicht zu vergessen zuletzt die Titelverteidigung in der Königsklasse.

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Fünf Spieler verlängern in Paris

Mit Lucas Beraldo und Willian Pacho verlängern die Pariser mit zwei Verteidigern die Papiere bis 2031. Auch Mittelfeldstar Joao Neves und der 20-jährige Shootingstar Senny Mayulu unterschreiben für dieselbe Dauer. Weltmeister Fabián Ruiz unterschreibt seinen Vertrag bis 2028.