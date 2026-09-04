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Kurz vor Ligaspiel verkündet
PSG verlängert mit Erfolscoach und fünf Spielern

Der erfolgreiche Trainer Luis Enrique bleibt bei PSG. Mit ihm verlängern gleich fünf Spieler.
Publiziert: 22:55 Uhr
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Aktualisiert: vor 29 Minuten
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Luis Enrique bleibt in Paris und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verkündet am Freitag vor dem Ligaspiel gegen die AS Monaco gleich sechs Vertragsverlängerungen. PSG bindet zum einen Erfolgstrainer Luis Enrique bis 2030.

Der Spanier trainierte zuvor den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft. Er kam im Sommer 2023 nach Paris und feierte seither mehrere nationale sowie internationale Titel – nicht zu vergessen zuletzt die Titelverteidigung in der Königsklasse.

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Fünf Spieler verlängern in Paris

Mit Lucas Beraldo und Willian Pacho verlängern die Pariser mit zwei Verteidigern die Papiere bis 2031. Auch Mittelfeldstar Joao Neves und der 20-jährige Shootingstar Senny Mayulu unterschreiben für dieselbe Dauer. Weltmeister Fabián Ruiz unterschreibt seinen Vertrag bis 2028.

Ligue 1 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AS Monaco
AS Monaco
3
4
9
2
Olympique Lyon
Olympique Lyon
3
4
7
3
OSC Lille
OSC Lille
3
3
7
4
Paris FC
Paris FC
2
3
4
5
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
2
1
4
6
Troyes AC
Troyes AC
2
1
4
7
RC Lens
RC Lens
2
2
3
8
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
2
3
9
Angers SCO
Angers SCO
2
0
3
10
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
2
-3
3
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
2
0
2
12
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
-1
2
13
Le Mans FC
Le Mans FC
2
-1
1
14
FC Lorient
FC Lorient
2
-1
1
14
Le Havre AC
Le Havre AC
2
-1
1
16
Toulouse FC
Toulouse FC
3
-3
1
17
OGC Nizza
OGC Nizza
2
-3
1
18
AJ Auxerre
AJ Auxerre
3
-7
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
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