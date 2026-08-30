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Ligue 1 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
OSC Lille
2
2
4
2
Olympique Lyon
2
2
4
3
Troyes AC
2
1
4
4
Olympique Marseille
1
4
3
5
RC Lens
2
2
3
6
AS Monaco
1
1
3
7
Angers SCO
2
0
3
8
RC Strasbourg Alsace
2
-3
3
9
Paris Saint-Germain
2
0
2
9
Stade Brestois 29
2
0
2
11
Le Mans FC
1
0
1
11
FC Stade Rennes
1
0
1
13
OGC Nizza
1
0
1
13
Paris FC
1
0
1
15
FC Lorient
2
-1
1
15
Le Havre AC
2
-1
1
17
Toulouse FC
2
-2
1
18
AJ Auxerre
2
-5
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg