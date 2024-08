Breel Embolo weiss mit 27 Jahren, was er von seiner Fussballkarriere will und was nicht. In einem Podcast mit den Gebrüdern Zverev spricht der Schweizer neben vielen anderen Themen über Geld und was er statt Fussballer hätte werden wollen.

1/6 Breel Embolo war zu Gast im Podcast «A bis Z» der Tennis-Brüder Alexander und Mischa Zverev.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

«Wenn meine Eltern mehr Geld hätten, wär ich Formel-1-Fahrer geworden», sagt Breel Embolo (27) voller Überzeugung. Seine Gesprächspartner quittieren die Aussagen mit höhnischem Gelächter: «Schau mal deinen Körper an.» – «Du hast 20 Kilo zu viel. Das ist kein Training, das ist Genetik» Und: «Du kannst ja nicht kleiner werden», kriegt er zu hören. «Dann halt Basketball», schlägt Embolo vor, ohne dass ihm jemand gross widerspricht.

Als Formel-1-Pilot geht Embolo im Podcast «A bis Z» der Tennis-Brüder Alexander und Mischa Zverev also nicht durch. Die alternative Sportlerkarriere ist allerdings nur eins von vielen Themen, das im lockeren Gespräch, bei dem auch Embolos Monaco-Kollege Ismael Jakobs dabei ist, diskutiert wird.

«In Monaco auch mal die Sau rauslassen»

So verrät Embolo, dass er vor seinem Wechsel im Sommer 2022 nie wirklich mit einem Wechsel nach Frankreich kokettiert hat. «Ich wollte in die Bundesliga, wollte unbedingt nach England. Dann kam der Anruf von Monaco.» Erst danach setzt sich Embolo konkret mit dem Klub im Fürstentum auseinander. «Ich wusste, wenn ich hierherkomme, gibts keine 40'000 oder 50'000 Fans mehr, aber ich wusste, ich würde in eine Mannschaft wechseln, die internationale Klasse hat.»

Und auch das Leben in der Nobelstadt Monaco gefällt Embolo. «In Monaco interessierst du niemanden. Hier laufen Lewis Hamilton, Novak Djokovic oder Max Verstappen einfach rum», erklärt Zverev den speziellen Reiz der Stadt, in dem auch Embolo viel Positives sieht: «In Monaco kann man mit Familie und Freunden abschalten oder auch einfach mal ein bisschen die Sau rauslassen.»

Das grosse Geld ablehnen? «Es wäre gelogen, wenn ich jetzt Nein sage»

Die Sau rauslassen – das würde Embolo wohl auch gerne an einer Titelfeier. In frühen Karrierejahren dreimal Schweizer Meister ist er im Ausland noch ohne Titelgewinn. Allerdings will Embolo diesen als Stammspieler erringen, wie er klarstellt: «Wenn ein Topverein kommt und sagt, ich bin dritte Geige, dann würde ich nicht gehen. Ich bin 27, ich will spielen und am Wochenende wichtig sein.»

Trotz des Titelwunsches: Einen Wechsel des Geldes wegen will Embolo nicht ausschliessen. Ob er einen Pokal opfern würde, um zu einem Klub zu wechseln, der ihm das Zehnfache seines aktuellen Gehalts böte? «Es wäre gelogen, wenn ich jetzt Nein sage. Du entscheidest, wenn das Angebot schwarz auf weiss vor dir liegt. In der Theorie ist schwer, einzuschätzen, was das dann auch für deine ganze Familie bedeuten würde. Ich will in meiner Karriere eher Titel gewinnen, aber man weiss nie, was morgen kommt.»

