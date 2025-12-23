Schwester von Messi bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Die Schwester des argentinischen Superstars Lionel Messi hat sich bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Ihre geplante Hochzeit muss deswegen verschoben werden.

Darum gehts Maria Sol Messi erlitt in Miami schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall

Unklarheit, ob sie von Motorrad stürzte oder einen Pick-up fuhr

Zwei gebrochene Wirbel und geplante Hochzeit auf unbestimmte Zeit verschoben

Julian Sigrist Redaktor Sport

Sorge um Maria Sol Messi, die Schwester von Lionel Messi (38). Wie der argentinische Journalist Angel de Brito berichtet, ist die 32-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Miami (USA) schwer verletzt worden. Demnach verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte danach gegen eine Mauer.

Messi soll sich beim Unfall zwei gebrochene Wirbel, ein gebrochenes Fersenbein, ein gebrochenes Handgelenk sowie schwere Verbrennungen zugezogen haben. Zudem soll sie kurz vor dem Unfall kurzzeitig ohnmächtig geworden sein. Mit welchem Fahrzeug die 32-Jährige unterwegs war, ist nicht abschliessend geklärt. Während in argentinischen Medien von einem Pick-up-Truck die Rede ist, berichtet de Brito nach einem Gespräch mit ihrer Familie davon, dass sie von einem Motorrad gestürzt sei.

Wie de Brito in der argentinischen TV-Sendung «LAM» weiter erklärt, gehe es Messi den Umständen entsprechend gut, auch wenn sie «schwere Verletzungen» erlitten und bereits mit der Reha begonnen habe. Ihr stünde nun eine lange Rehabilitationsphase bevor, weshalb die für Anfang Januar geplante Hochzeit mit Julian Arellano, Jugendtrainer bei Inter Miami, auf unbekannte Zeit verschoben werden muss.