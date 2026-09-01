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Kurioses Traumtor in England
Torwart trifft aus eigenem Strafraum

Gatesheads Pete Jameson trifft in der fünften englischen Liga gegen Harrogate mit einem Abschlag aus dem eigenen Strafraum.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
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