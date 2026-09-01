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Fussball: Goalie erzielt Traumtor aus eigenem Strafraum
Kurioses Traumtor in England
Torwart trifft aus eigenem Strafraum
Gatesheads Pete Jameson trifft in der fünften englischen Liga gegen Harrogate mit einem Abschlag aus dem eigenen Strafraum.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
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